Китайская космическая станция рухнула в океан

Частично станция Тяньгун-1 сгорела над Тихим океаном.

Многотонная конструкция, падения которой последние дни с опасением ждали в большинстве стран мира, в итоге сгорела над южной частью Тихого океана, не нанеся никакого ущерба, как и предсказывали специалисты.

Ее обломки упали настолько бесследно, что спустя пять часов после сгорания, в интернете даже не появилось кадров с их вхождением в атмосферу.

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О времени и районе затопления несгоревших обломков станции сообщило Объединенное командование Космических сил США, опираясь на данные своей Системы наблюдения за космическим пространством.

По данным военных США, вход обломков в плотные слои атмосферы произошел в 3.16 по Киеву.

“Командование использует датчики Системы наблюдения за комическим пространством и Систему орбитального анализа для подтверждения входа станции Тяньгун-1“, — говорится в сообщении. В нем уточняется, что для отслеживания станции привлекались коллеги из Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи и Великобратании.

По всей видимости, район падения обломков находится к северо-западу от Таити, уточняет американский астроном Джонатан МакДауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

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Он лежит немного к северу от так называемого Кладбища космических кораблей – закрытого для судоходства района Тихого океана, куда падают остатки спутников при их контролируемом спуске с орбиты. Там же в свое время была затоплена знаменитая российская орбитальная станция Мир.

“Она промахнулась мимо “кладбища космических кораблей“, которое находится южнее“, — написал о китайской станции МакДауэлл. В связи с большими размерами и неуправляемостью станции за ее падением в последние недели следили множество ученых и несколько космических агентств мира, которые давали свои более или менее точные прогнозы.

Особенностью этого схода является то, что станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс.

Еще в марте 2016 года китайские власти признали, что, прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение “вряд ли приведет к какому-либо ущербу“.

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“Людям нет причин волноваться о входе станции в атмосферу. Не будет яркого падения на Землю, как это рисуют в научно-фантастических фильмах, это будет похоже на метеорный поток“, — говорилось в заявлении.

Из-за пониженной активности Солнца прогнозы по сходу Тяньгун-1 в последние сутки сдвинулись на несколько часов вперед. Наклонение орбиты станции - 42,7 градуса. Этот параметр и определял возможную зону падения — любой район Земли с широтой от + 42,70 до -42,70. В возможную зону падения попадала вся Африка, большая часть Латинской Америки и США, Австралия, страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.