Илона Маска отстранили от управления Tesla на три года
Такое решение приняла Комиссия по ценным бумагам США, ранее уличившая главу Tesla в намеренном введении участников рынка в заблуждение.
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Помимо запрета занимать руководящую должность до 2022 года, по условиям соглашения с властями США, Маск также должен выплатить штраф в размере $20 млн. Ожидается, что в ближайшее время в Совет директоров Tesla войдут независимые директора, которые назначат спецкомитет. Последний, как пишет Прайм, станет контролировать коммуникации Илона Маска, который будет согласовывать с этим комитетом публикацию материалов, содержащих сведения, касающиеся компании и ее акционеров.
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Напомним, что скандальная запись в Twitter Маска появилась 7 августа. В ней генеральный директор Tesla сообщил, что собирается вывести с биржи акции Tesla, выкупив самостоятельно все бумаги. «Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию — прим.). Финансирование обеспечено», — написал Маск.
После этого Комиссия по ценным бумагам США начала расследование, в ходе которого пришла к выводу, что у главы Tesla не было достаточных оснований заявлять о существовании надежного инвестора.
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