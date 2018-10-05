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День в истории: 5 октября - Открытие Колумба и Всемирный союз охраны природы

Комментариев: 6
В этот день, 5 октября, произошли такие события.

Христофор Колумб открыл Коста-Рику

Всемирный день улыбки
Всемирный день улыбки
fanlife.ru

Коста-Рика была открыта в 1502 году Христофором Колумбом во время его четвертого путешествия в Америку. Испанская колонизация началась примерно с 1530 года.

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Заселение испанцами и экономическое развитие этой колонии шло очень медленно, отчасти из-за трудностей с климатическими условиями страны, а также из-за набегов английских и голландских пиратов (поддерживаемыми властями Англии и Голландии), нападавших на испанцев с конца XVI века и вплоть до середины XIX века.

Англичане также организовывали набеги в Коста-Рику индейцев-мискито (с восточного побережья нынешней Никарагуа). Кроме того, колонизаторы не имели стимула в связи с низким содержанием золота в землях покоренных индейцев.

День образования Международного союза охраны природы

Путешествие Колумба
Путешествие Колумба
Rusachka.ru

5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы со штаб-квартирой в городе Гланде (Швейцария).

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Эта международная некоммерческая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляя новости на эту тему, организуя конгрессы в разных странах и составляя списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты.

Свою миссию союз видит в том, чтобы помогать общественным организациям и частным активистам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы.

Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги – международного списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот документ ведется с 1963 года. 

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый искусственный спутник и миссию Луна-3.

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Теги: день в истории, Колумб, 5 октября
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  06.10.2019, 08:57
Оценка:  0
гость
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок!!!!
Бей хохлятское быдло, спасай планету !!!!
гость  (аноним)  05.10.2019, 21:03
Оценка:  0
гость
ху&ня полная!!! вот хохлоСВИНЬИ море Чёрное выкопали, вот цэ дило)))))))))

Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!!
гость  (аноним)  05.10.2019, 12:18
Оценка:  0
гость
америку еще до колумба открыли история лживая
    08.10.2018, 12:00
Оценка:  -2
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос.

Це те, що я роблю >>>>> www.InfoPay9.com
гость  (аноним)  05.10.2018, 23:00
Оценка:  -2
гость
Христофор Колумб на хрена?
гость  (аноним)  05.10.2018, 13:36
Оценка:  -2
гость
я не робот
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