День в истории: 5 октября - Открытие Колумба и Всемирный союз охраны природы
Христофор Колумб открыл Коста-Рику
Коста-Рика была открыта в 1502 году Христофором Колумбом во время его четвертого путешествия в Америку. Испанская колонизация началась примерно с 1530 года.
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Заселение испанцами и экономическое развитие этой колонии шло очень медленно, отчасти из-за трудностей с климатическими условиями страны, а также из-за набегов английских и голландских пиратов (поддерживаемыми властями Англии и Голландии), нападавших на испанцев с конца XVI века и вплоть до середины XIX века.
Англичане также организовывали набеги в Коста-Рику индейцев-мискито (с восточного побережья нынешней Никарагуа). Кроме того, колонизаторы не имели стимула в связи с низким содержанием золота в землях покоренных индейцев.
День образования Международного союза охраны природы
5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы со штаб-квартирой в городе Гланде (Швейцария).
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Эта международная некоммерческая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляя новости на эту тему, организуя конгрессы в разных странах и составляя списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты.
Свою миссию союз видит в том, чтобы помогать общественным организациям и частным активистам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы.
Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги – международного списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот документ ведется с 1963 года.
Напомним, днем ранее мы вспоминали первый искусственный спутник и миссию Луна-3.
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