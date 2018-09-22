День в истории: Защита слонов и рождение Фарадея

В этот день, 22 сентября, произошли такие события.

День рождения Майкла Фарадея

Майкл Фарадей kpi.ua

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В 1791 году родился Майкл Фарадей, английский физик и химик. Он открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Среди других его открытий — первый трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. Первым предсказал электромагнитные волны. Фарадей ввел в научный обиход термины ион, катод, анод, электролит, диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и другие.

Фарадей — основоположник учения об электромагнитном поле, которое затем математически оформил и развил Максвелл. Основной идейный вклад Фарадея в физику электромагнитных явлений заключался в отказе от ньютонова принципа дальнодействия и во введении понятия физического поля — непрерывной области пространства, сплошь заполненной силовыми линиями и взаимодействующей с веществом.

День рождения Чарльза Хаггинса

Чарльз Хаггинс rambler.ru

В 1901 году родился Чарльз Хаггинс, американский хирург, онколог, основоположник гормонотерапии, лауреат Нобелевской премии 1996 года “за открытия, касающиеся гормонального лечения рака предстательной железы“. Разделил премию с Пейтоном Роусом, награжденным “за открытие онкогенных вирусов“.

День защиты слонов

Слоны нуждаются в защите nashzeleniymir.ru

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants), который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных.

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У кого-то данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите.

Слоны – самые крупные из сухопутных млекопитающих на планете, относятся к семейству слоновых (Elephantidae), отряду хоботных (Proboscidea). Это умные, обладающие самосознанием и высокоорганизованные животные, единственные, дожившие до наших дней, представители древней группы хоботных, ранее населявшей большую часть суши.

В настоящее время в природе слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки.

Напомним, днем ранее проходила Всемирная акция Очистим планету от мусора.