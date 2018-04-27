Борьба с Telegram: В России заблокировали Одноклассники и ВКонтакте

Из-за борьбы с Telegram под блокировку попали и российские соцсети.

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор внесло в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Faсebook, Twitter и Yahoo, а также сразу нескольким крупным российским компаниям - ВКонтакте, Одноклассникам (принадлежат Mail.Ru Group) и Яндексу» Под блокировку также попал LiveInternet, которым владеет советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Всего в выгрузку для провайдеров попали более 180 IP-адресов.

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Одними из первых на это обратили внимание Telegram-канал Rknshowtime, который следит за пополнением реестра, и IT-консультант ФБК Владислав Здольников. Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин подтвердил эту информацию.

Согласно копии выгрузки реестра, под блокировку попали пять IP-адресов Яндекса, по одному — ВКонтакте, Одноклассников, LiveInternet и Yahoo, по три - Facebook и Twitter. На сайте Роскомнадзора адреса значатся как заблокированные.

По данным сайта Downdetector, с 00:00 27 апреля количество жалоб пользователей ВКонтакте несколько выросло (с 2-5 до 60).

К утру все указанные IP-адреса удалили из реестра запрещенных сайтов. Они помечены как разблокированные.

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Представители Роскомнадзора объяснили, почему IP-адреса нескольких социальных сетей и Яндекса оказались временно заблокированы. Об этом они сообщили на официальной странице ведомства во ВКонтакте.

Проблема была связана с "технологическими особенностями работы системы", говорится в сообщении. Представители Роскомнадзора добавили, что операторам и провайдерам указания об ограничении доступа не направлялись.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России по иску Роскомнадзора. Российские провайдеры начали блокировку IP-адресов, но под удар попали все проекты, которые используют общие с Telegram серверы.