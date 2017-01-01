В России частично перестал работать YouTube

Возможно, это связано с блокировкой Telegram.

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. По данным посетителей сайта, проблемы в работе начались с утра 23 апреля.

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Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах, свидетельствуют данные ресурса DownDetector. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России. Пользователи отмечают, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.

Связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором, который ищет каналы, позволяющие мессенджеру Telegram оставаться доступным в России, неизвестно.

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В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор заявил о внесении в реестр запрещенной информации ряда IP-адресов компании Google, которая владеет YouTube. По данным ведомства, Google в нарушение вердикта суда обеспечивает Telegram доступ в России.