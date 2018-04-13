В России запретили Telegram

Россияне массово скачивают ВПН .

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России по иску Роскомнадзора. Ранее мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram поясняли, что это сделать технически невозможно.

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Днем 13 апреля в российском магазине приложений App Store топ запросов пользователей возглавил Opera VPN. Это один из самых популярных VPN-сервисов по обходу блокировок, выпускаемый компанией Opera Software.

В рейтинге скачивания бесплатных приложений App Store на первой строчке находится мессенджер Telegram.

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Тем временем глава правозащитной группы Агора Павел Чиков, представляющей интересы Telegram, предложил пользователям поискать более надежные опции для обхода блокировок.

"С Opera VPN будьте аккуратны. Они сотрудничают с властями и вообще скоро могут закрыться", — написал он в своем телеграм-канале.