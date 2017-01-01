От блокировки Telegram в РФ пострадали другие мессенджеры

В прошлую пятницу решением суда в России был заблокирован популярный мессенджер Telegram.

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Российские провайдеры начали блокировку IP-адресов, но под удар попали все проекты, которые используют общие с Telegram серверы. Так, были заблокированы почти 2 млн адресов, среди них более миллиона из подсетей Google и более полумиллиона из Amazon. Это может сказаться на доступности даже тех ресурсов, которые никаким образом не имеют отношения к мессенджеру. Например, под горячую руку попали геймеры: блокировка затронула такие проекты, как Guild Wars 2, Star Citizen и Splatoon 2, игроки попросту не могут подключиться к игре из России. Проблемы также испытывают и игровые платформы, вроде RBK Games.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, а также пообещал, что несмотря на блокировку Telegram продолжит свою работу.

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Как выяснилось, Telegram использует сложную схему обхода блокировки, для устранения которой нет никакого смысла блокировать подсети Amazon, Google или любой другой компании, на IP-адреса которых может перейти детище Павла Дурова.

В Telegram задействован сервисный пуш с названием DC_Update, который в обычное время нужен для увеличения стабильности работы и ускорения отправки и получения сообщений. Но в критической ситуации, как сейчас, пуш позволяет обходить блокировку.

В зависимоcти от используемой мобильным устройством операционной системы, уведомление приходит с серверов Google, Apple или Microsoft, а не с сервера Telegram. Даже если бы Роскомнадзор узнал, какие IP-адреса используются для доставки уведомлений на смартфоны, а затем заблокировал их, то это бы нарушило работу всех остальных мобильных приложений.

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В веб-версии Telegram не используется DC_Update, поэтому данная версия, скорее всего, останется заблокированной. Даже после того, как Google, Apple и Microsoft уберут приложение Telegram из российских сегментов своих магазинов, его можно будет скачать в других странах, а уведомления продолжат приходить на мобильные устройства пользователей.