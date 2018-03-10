Подземный электробус требует меньших затрат, чем метро, но при этом он еще быстрее.

Владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса. Модель разрабатывает компания The Boring Company, которая тоже принадлежит Маску.Видео с он опубликовал в своем Твиттере.

Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 240 километр в час. В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

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По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект The Boring Company предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.

Ранее Маск показал пассажирский вариант вакуумного поезда Hyperloop. Отметим также, что тестовую площадку для Hyperloop хотят построить в Украине.