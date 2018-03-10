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Илон Маск показал концепт подземного электробуса

Комментариев: 2
Подземный электробус требует меньших затрат, чем метро, но при этом он еще быстрее.

Владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса. Модель разрабатывает компания The Boring Company, которая тоже принадлежит Маску.Видео с он опубликовал в своем Твиттере.

Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 240 километр в час. В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

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По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект The Boring Company предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.

Ранее Маск показал пассажирский вариант вакуумного поезда Hyperloop. Отметим также, что тестовую площадку для Hyperloop хотят построить в Украине.

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Теги: Илон Маск, автобус
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Комментариев (2)
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Derrus    10.03.2018, 10:55
Оценка:  0
Derrus
Нефть закончится - тогда и будут такое строить.
андрей    10.03.2018, 13:19
Оценка:  0
андрей
Нефть уже заканчивается ещё каких то 50 лет назад на добычу 20 барралей тратили барель то теперь 3 к 1 считается очень круто
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