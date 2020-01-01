Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен?

Новый штамм коронавируса вызывает опасения, так как он более заразный и опасен для молодых.

Откуда появился вариант SARS-CoV-2 Омикрон и что он означает для будущего пандемии? freepik.com

9 ноября образец SARS-CoV-2 был взят у инфицированного пациента в Ботсване. Геномный анализ быстро показал, что этот образец представляет собой новый вариант, первоначально названный B.1.1.529.

Ученые из Южной Африки быстро проследили появляющийся вариант в ряде местных провинций. Об этом было официально сообщено Всемирной организации здравоохранения 24 ноября, а два дня спустя Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса SARS-CoV-2 (TAG-VE) официально назвала B.1.1.529 “Вариантом, вызывающим озабоченность“ ( VOC), высшая категория опасности для развивающегося варианта коронавируса.

Тогда ему был официально присвоено название “Омикрон“.

Почему он называется Омикрон?

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На раннем этапе пандемии ВОЗ признала необходимость простого способа передачи информации о появляющихся вариантах SARS-CoV-2, поэтому было решено, что новые варианты будут названы в честь букв греческого алфавита. Названия присваиваются TAG-VE, независимой консультативной группой, которая оценивает, имеет ли вариант значение для глобального общественного здравоохранения.

Самым последним вариантом, на котором была предложена буква алфавита, был Мю в конце августа.

Что случилось с Ню и Кси?

Омикрон - тринадцатый вариант SARS-CoV-2, получивший официальное обозначение ВОЗ, но помеченный 15-й буквой греческого алфавита. В заявлении ВОЗ указывается, что она решила пропустить Ню и Кси, 13-ю и 14-ю буквы греческого алфавита, в результате чего мы подошли к Омикрон как к последнему варианту маркировки.

“Две буквы были пропущены, потому что Ню слишком легко спутать с “нью“ - “новым“, а Кси не использовался, потому что она созвучна с китайской фамилией Xi и передовые методы ВОЗ для обозначения новых болезней (разработанные совместно с ФАО и МЭБ еще в 2015 г. ) предлагают избегать “оскорблений любых культурных, социальных, национальных, региональных, профессиональных или этнических групп“, - говорится в недавнем заявлении ВОЗ.

Почему Омикрон вызывает такое беспокойство?

Самый большой красный флаг, окружающий Omicron, - это огромное количество мутаций, накопленных этим вариантом. Винод Баласубраманиам, вирусолог из Университета Монаша в Малайзии, говорит, что все мутации, наблюдаемые в Омикрон, происходят в регионах, которые мы ранее связывали с повышенной трансмиссивностью и защитой от иммунитета.

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“В спайковом белке B.1.1529 есть 32 мутации“, - объясняет Баласубраманиам. “К ним относятся E484A, K417N и N440K, которые помогают вирусу избежать обнаружения антителами. Другая мутация, N501Y, по-видимому, увеличивает способность вируса проникать в наши клетки, делая его более передаваемым. Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что большинство основных мутаций расположены в RBD [рецептор-связывающем домене] белка-шипа, точном месте, где антитела от вакцин связываются / нацелены, другими словами, 32 мутации, обнаруженные в Спайк-белок нового варианта изменит форму этой структуры, что сделает ее проблематичной для иммунного ответа, вызванного вакцинами“.

Некоторые из определяющих мутаций между различными вариантами SARS-CoV-2 являются общими, в то время как многие из них являются новыми для Омикрон covariants.org

Еще слишком рано понимать реальное влияние Омикрона, но этот вариант был связан с серьезным всплеском случаев COVID-19 в провинции Гаутенг в Южной Африке. Показатели положительности (количество проведенных тестов по отношению к количеству выявленных положительных случаев) в этом регионе резко выросли с 1 до 30 процентов за последние две недели.

Врачи в тех регионах, где появляется Омикрон, пока что отметили, что этот вариант вызывает только легкое заболевание. Но эти первоначальные инфекции были обнаружены в основном у более молодого населения, которое, как правило, испытывает только легкую форму COVID-19, поэтому еще предстоит определить, вызывает ли Омикрон более тяжелое заболевание.

Откуда появился Омикрон?

Особенно необычным аспектом появления Омикрон является его странно изолированное геномное происхождение. Полное преобладание варианта Дельта за последние шесть месяцев заставило многих ученых предсказать, что любое будущее, касающееся вариантов, “почти наверняка“ будет происходить из Дельты.

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Однако Тревор Бедфорд, исследователь, изучающий эволюцию вирусов, говорит, что Омикрон не вышел из недавнего варианта. Фактически, похоже, что ближайшей эволюционной связью Omicron является штамм SARS-CoV-2 с середины 2020 года.

“Эта чрезвычайно длинная ветвь (> 1 года) указывает на продолжительный период обращения в географии с плохим геномным надзором (конечно, не в Южной Африке) или на непрерывную эволюцию у хронически инфицированного человека перед тем, как вернуться обратно в популяцию“, - поясняет Бедфорд в Twitter.

Почему это отличается от предыдущих обозначений вариантов?

Что отличает появление Омикрон от ранее обнаруженных вариантов SARS-CoV-2, так это раннее его выявление. Вариант Дельта был впервые задокументирован еще в октябре 2020 года, прежде чем вызвал интерес в апреле 2021 года и, в конечном итоге, получил маркировку VOC в мае после того, как ученые связали его с массовым всплеском в Индии.

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Альфа (первоначально называвшаяся британским вариантом) испытала аналогичную траекторию: между предварительным обнаружением и определением прошли месяцы. В обоих случаях мир не сразу заметил распространение опасного варианта SARS-CoV-2.

В случае с Омикрон из-за необычайно надежной системы геномного надзора в Южной Африке был обнаружен новый и необычный вариант SARS-CoV-2, прежде чем он значительно распространился по миру. К сожалению, это также означает, что сейчас нет хороших ответов на вопросы, касающиеся трансмиссивности Омикрона или серьезности заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что Калифорнийский штамм коронавируса оказался более заразным.