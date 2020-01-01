Телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок туманности Креветка

Космический телескоп Хаббла сделал потрясающий вид на туманность Креветка, плывущую в глубоком космосе.

Туманность Креветка (IC 4628) - это массивный звездный питомник, расположенный примерно в 6000 световых годах от Земли NASA

Туманность Креветка, официально известная как IC 4628, представляет собой эмиссионную туманность, расположенную на расстоянии 6000 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Туманности, или облака межзвездного газа и пыли, образуются в результате массивных звездных взрывов; в свою очередь, этот межзвездный материал дает жизнь новым звездам.

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IC 4628, простирающийся на 250 световых лет в ширину, считается массивным звездным питомником, в котором формируются новые звезды. Ученые классифицируют ее как эмиссионную туманность, потому что ее газ был заряжен или ионизирован излучением близлежащих звезд. Согласно заявлению НАСА, этот процесс производит электроны, которые повторно излучают поглощенную энергию в виде инфракрасного света.

Однако человеческий глаз не может обнаружить этот тип света, что делает IC 4628 невероятно слабым для наблюдателей на Земле. Учитывая выгодную позицию Хаббла в космосе и диапазон его камер, телескоп может вблизи рассмотреть структуру туманности, включая яркие области светящегося газа и ослепляющее звездообразование.

Согласно заявлению, на недавнем снимке телескопа Хаббла, на котором запечатлена небольшая часть обширной области звездообразования туманности , красные завихрения пыли и газа указывают на присутствие эмиссии ионизированного железа (Fe II).

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Недавнее изображение было получено с помощью широкоугольной камеры 3 Хаббла в рамках более крупной инициативы по исследованию массивных звезд и звезд среднего размера , которые все еще находятся на ранних стадиях развития, также известных как протозвезды.

“Астрономы использовали инфракрасную чувствительность широкоугольной камеры 3 Хаббла для поиска водорода, ионизированного ультрафиолетовым светом, ионизированного протозвездами, струями звезд и другими объектами“, - говорится в заявлении NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл заснял взрывающуюся звезду.