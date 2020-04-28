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Телескоп Хаббл заснял галактику в созвездии Большой Медведицы

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Телескоп-долгожитель продолжает делать потрясающие снимки космоса.
Галактика NGC 4100
Галактика NGC 4100
NASA

На официально сайте телескопа Hubble (Хаббл) выложили изображение галактики NGC 4100.

Ядро галактики NGC 4100
Ядро галактики NGC 4100
NASA

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Это спиральная галактика, которая имеет внутри диска яркие звездные рукава, которые простираются из яркой центральной части -  балджа.

На фото видна структура галактики, где яркие голубые вкрапления - это молодые звезды. Галактика NGC 4100 располагается в созвездии Большой Медведицы и расположен под наклоном, так что мы можем видеть его спиральные рукава.

Синие точки - это молодые звезды
Синие точки - это молодые звезды
NASA

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл обнаружил глаз в космосе.

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Теги: телескоп, NASA, Хаббл
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гость  (аноним)  28.04.2020, 17:13
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