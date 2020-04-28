Телескоп Хаббл заснял галактику в созвездии Большой Медведицы

Телескоп-долгожитель продолжает делать потрясающие снимки космоса.

На официально сайте телескопа Hubble (Хаббл) выложили изображение галактики NGC 4100.

Ядро галактики NGC 4100 NASA

Читай также: Телескоп Хаббл реанимировали и сделали снимок далекой галактики

Это спиральная галактика, которая имеет внутри диска яркие звездные рукава, которые простираются из яркой центральной части - балджа.

На фото видна структура галактики, где яркие голубые вкрапления - это молодые звезды. Галактика NGC 4100 располагается в созвездии Большой Медведицы и расположен под наклоном, так что мы можем видеть его спиральные рукава.

Синие точки - это молодые звезды NASA

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл обнаружил глаз в космосе.