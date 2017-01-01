Телескоп Хаббл заснял взрывающуюся звезду

Космический телескоп Hubble запечатлел выброс со стороны сверхмассивной звезды, который ярко сверкает, подобно фейерверку.

Извержение этой звезды под названием Эта Киля впервые произошло 170 лет назад, и она оставалась второй по яркости звездой ночного неба на протяжении более чем десяти лет. Однако со временем эта звезда медленно угасла, и ее стало сложнее различить невооруженным взглядом.

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«Хаббл» наблюдал эту звезду на протяжении 25 лет, согласно заявлению, сделанному НАСА. Недавно астрономы при помощи камеры под названием Wide Field Camera 3 этого космического телескопа запечатлели яркое свечение в ультрафиолетовом диапазоне атомов магния, входящих в состав теплого газа, и обнаружили газ в тех местах, в которых раньше его никогда не находили.

«Мы использовали космический телескоп Hubble на протяжении нескольких десятилетий для изучения Эты Киля в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, и мы думали, что у нас есть полное представление о выбросах материала с ее стороны, - сказал Натан Смит (Nathan Smith), исследователь из обсерватории Стюарда Аризонского университета, США, и руководитель программы «Хаббл», в сделанном заявлении. – Однако этот снимок в УФ-диапазоне выглядит просто завораживающе, демонстрируя газ, который мы прежде не видели на снимках, сделанных в видимом и инфракрасном диапазонах».

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Этот вновь обнаруженный газ мог быть извергнут звездой непосредственно перед тем, как сформировались две ее противоположно направленные доли, и поэтому может дать ценную информацию о начале процесса извержения материала этой звездой, сообщается в заявлении, сделанном представителями НАСА.

«Этот дополнительный материал очень быстро движется, и эти новые данные указывают на более высокую энергию взрыва звезды», - добавил Смит.

Звезда Эта Киля известна своими вспышками, которые могут быть связаны с наличием одновременно трех гравитационно связанных звезд в одной системе, и вскоре эта тройная система может вспыхнуть как сверхновая.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл заснял галактику с перемычкой.

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