Телескоп Хаббл заснял галактику с перемычкой

Спиральная галактика вполне может быть близнецом Млечного пути.

Этот удивительный снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл»), мощного инструмента, установленного на телескоп в 2009 г. Камера WFC3 была использована для получения большого числа самых удивительных и легендарных фотографий, сделанных при помощи этого космического телескопа.

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Представленная на этом снимке галактика NGC 7773 является удивительно красивым примером спиральной галактики с перемычкой. Яркая вытянутая структура, называемая перемычкой, проходит прямо через яркое ядро галактики, простираясь вплоть до самой внутренней границы спиральных рукавов галактики NGC 7773. Астрономы полагают, что перемычки формируются в позднем периоде развития галактики, когда материал, из которого формируются новые звезды, перемещается в сторону центра галактики – поскольку молодые спиральные галактики реже демонстрируют перемычки, по сравнению со зрелыми галактиками. Это позволяет говорить о том, что перемычка является своеобразным признаком «зрелости» галактики. Также считается, что перемычки в галактиках являются «звездными колыбелями», поскольку они ярко светятся огнями множества молодых звезд.

Наша галактика Млечный путь, по-видимому, тоже является галактикой с перемычкой, подобной галактике NGC 7773. Изучая такие галактики, как NGC 7773, ученые смогут глубже понять процессы, протекающие в нашей Галактике.

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