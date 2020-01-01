Телескоп NASA заснял Затерянную галактику в созвездии Девы

Эта туманная спиральная галактика является одной из крупнейших в скоплении Девы - собрании более 2000 галактик.

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В 1950-х годах, когда астроном-любитель Леланд С. Коупленд впервые зафиксировал объектив телескопа на далекой галактике в созвездии Девы, он увидел жуткую спираль, окутанную пылью. Коупленд, профессиональный поэт, любивший писать о космосе, назвал спираль “Затерянной галактикой“, и это название прижилось 70 лет спустя.

Менее поэтичные ученые знают эту галактику как NGC 4535, одну из самых больших из примерно 2000 галактик в скоплении Девы, расположенном примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. При просмотре через космический телескоп NASA Хаббл дымка, окутавшая затерянную галактику Коупленда, исчезает, открывая яркое море звезд, мало чем отличающееся от Млечного Пути .

Как и наша домашняя галактика, Затерянная Галактика представляет собой спиральную галактику с перемычкой: огромный вихрь звезд с отчетливой перемычкой в ​​центре. По данным NASA, цвета этих звезд могут немного рассказать нам об истории галактики.

Представители NASA написали, что желтоватое свечение центральной выпуклости галактики указывает путь к старейшей и самой холодной свите звезд “Затерянной галактики“/ Между тем, яркие синие облака, сгруппированные вместе в спиральных рукавах галактики, показывают, где собираются самые горячие и молодые звезды, освещая окружающий их газ и пыль.

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Сегодня “Затерянную галактику“ найти несложно (особенно для обсерваторий вроде Хаббла). Фактически, его длинные элегантные рукава делают его главным кандидатом для изучения структуры спиральных галактик. НАСА опубликовало это изображение 11 января в рамках продолжающегося исследования 38 спиральных галактик, расположенных в пределах 75 миллионов световых лет от Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл заснял галактику в созвездии Большой Медведицы.