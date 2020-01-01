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Помогает ли маска от коронавируса? Исследование

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Обзор исследований подтверждает эффективность использования маски для лица, мытья рук и социального дистанцирования.
Маски эффективны для защиты от коронавируса
Маски эффективны для защиты от коронавируса
freepik.com

Согласно анализу опубликованных исследований, ношение масок - одна из наиболее эффективных мер общественного здравоохранения для предотвращения COVID-19, снижающая заболеваемость на 53%.

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Стелла Талик из Университета Монаша в Австралии и ее коллеги провели метаанализ, используя данные 72 исследований, чтобы оценить эффективность нефармацевтических вмешательств - мер, не связанных с лекарствами - в сдерживании вируса.

Было подсчитано, что мытье рук снижает заболеваемость COVID-19 на 53%, но этот результат не был статистически значимым, поскольку было включено лишь небольшое количество исследований. Было обнаружено, что физическое дистанцирование снижает заболеваемость на 25 процентов.

"Вполне вероятно, что дальнейший контроль над пандемией Сovid-19 зависит не только от высокого охвата вакцинацией и ее эффективности, но и от постоянного соблюдения эффективных и устойчивых мер общественного здравоохранения", - пишут Талик и ее коллеги в British Medical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые объяснили, почему нам трудно узнавать людей в масках.

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Теги: коронавирус, COVID-19, маска
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