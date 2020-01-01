Ученые объяснили, почему нам трудно узнавать людей в масках

Все дело в нашем восприятии лица.

Узнавание людей в масках часто представляет собой уникальную проблему во время пандемии. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Бен-Гуриона в Негеве (BGU) в Израиле и Йоркского университета в Канаде, показывает влияние этого затруднительного положения и его потенциально значимые последствия.

Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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"Те, кто не всегда узнает друга или знакомого в маске, знайте: вы не одиноки", - говорит профессор Цви Ганель, руководитель лаборатории визуального восприятия и действий на факультете психологии БГУ. и профессор Эрез Фрейд, получивший докторскую степень в BGU и в настоящее время является преподавателем Йоркского университета в Торонто, Онтарио.

"Лица являются одними из самых информативных и значимых визуальных стимулов человеческого восприятия и играют уникальную роль в коммуникативных, социальных повседневных взаимодействиях", - отмечают исследователи. "Беспрецедентные усилия по минимизации передачи COVID-19 создали новое измерение в распознавании лиц благодаря ношению масок".

Чтобы изучить эффекты ношения масок, Ганель и Фрейд использовали модифицированную версию Кембриджского теста памяти лица, стандарта для оценки лицевого восприятия, который включал лица в масках и без масок. Исследование проводилось онлайн с большой группой из почти 500 человек.

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Исследователи обнаружили, что вероятность успешной идентификации человека в маске снизилась на 15%. "Это может привести ко многим ошибкам в правильном распознавании людей, которых мы знаем, или, в качестве альтернативы, в случайном распознавании лиц незнакомых людей как людей, которых мы знаем", - говорит профессор Галия Авидан, член кафедры психологии BGU и кафедры когнитивных и когнитивных наук. "Маски для лица могут быть еще более сложной задачей для людей, чьи навыки распознавания лиц изначально не идеальны и вызывают более серьезные нарушения".

Исследовательская группа также обнаружила, что маски препятствуют получению целостного впечатления от лиц и приводят к поэтапной обработке, что является менее точной и более трудоемкой стратегией.

"Вместо того, чтобы смотреть на все лицо, мы теперь вынуждены смотреть на глаза, нос, щеки и другие видимые элементы по отдельности, чтобы построить целостное восприятие лица - что мы раньше делали мгновенно", - говорят исследователи.

Эти изменения в производительности, наряду с изменением стиля обработки лиц, могут иметь значительное влияние на повседневную деятельность, включая социальные взаимодействия, а также на другие ситуации, связанные с личным взаимодействием, такие как образование.

"Учитывая, что ношение масок быстро стало важной нормой в странах по всему миру, будущие исследования должны изучить социальные и психологические последствия ношения масок для человеческого поведения", - говорит Ганель. "Величина эффекта масок, о которой мы сообщаем в текущем исследовании, вероятно, является недооценкой действительной степени раскрывающегося списка характеристик для лиц с масками".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом.