Исследование: Есть правильный и неправильный способ носить двойные маски

Иногда лучше носить две маски, чем одну.

Ношение двух масок может быть лучшей защитой, если их правильно носить EPA/UPG

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнаружили, что двойная маскировка может улучшить защиту примерно на 50 процентов.

Однако двойная маскировка может не понадобиться, если у вас уже есть хорошо подогнанная маска, как показало недавнее исследование, опубликованное в качестве исследовательского письма в JAMA Internal Medicine.

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Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл протестировали несколько комбинаций масок на добровольцах, от одинарной тканевой маски до сдвоенных хирургических масок. Они обнаружили, что ношение маски с полным покрытием, такой как бандана, поверх хирургической маски обеспечивает лучшую фильтрацию.

"[Это] приводит нас к пониманию того, что двойные маски наиболее эффективны из-за улучшенного соответствия, которое оно предлагает, а не из-за дополнительных слоев", - написала ведущий автор Эмили Сикберт-Беннетт.

Исследование показало, что наложение тканевой маски поверх хирургической маски также улучшает прилегание и фильтрацию. Однако такая же комбинация с хирургической маской сверху не дала никаких дополнительных преимуществ по сравнению с ношением одной хирургической маски.

Большинство хирургических масок изготовлено из нетканых слоев полипропилена, того же материала, из которого изготавливаются респираторы высшего уровня N95. Некоторые даже оснащены электростатическим барьером, предназначенным для улавливания инфекционных частиц.

Но хирургические маски могут не подходить по размеру по сравнению с тканевыми. Наложение тканевой маски сверху сочетает превосходную фильтрацию хирургической маски с улучшенной посадкой.

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Если двойная маска кажется неудобной, есть другие способы улучшить хирургическую маску. В исследовании CDC, посвященном двойным маскам, завязывание концов хирургической маски узлом и заправка ткани так, чтобы она плотнее обертывалась вокруг лица человека, работала почти так же, как удвоение.

Другие ученые предложили использовать скрепку для маски, чтобы одна хирургическая маска лучше прилегала к лицу.

И исследование CDC, и недавнее исследование Chapel Hill показали, что ношение маски работает лучше всего, когда оба взаимодействующих человека носят хорошо подогнанные маски.

"Лучшая форма двойной маскировки - это когда вы и человек, с которым вы взаимодействуете, оба одеты в маску", - сказал Сикберт-Беннетт.

Этот универсальный подход к маскировке может снизить количество инфекционных частиц на 95 процентов, независимо от того, какой вариант выберут люди, говорится в исследовании CDC.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом.