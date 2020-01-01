Самое распространенное в мире обезболивающее вызывает опасное поведение

Лекарство притупляет чувство страха, что может негативно влиять на поведение человека.

По мнению ученых, один из наиболее употребляемых наркотиков в США и самый распространенный анальгетик во всем мире может делать гораздо больше, чем просто снимать головную боль.

Ацетаминофен, также известный как парацетамол и широко продаваемый под торговыми марками Тайленол и Панадол, также увеличивает риск, согласно исследованию, опубликованному в 2020 году, в котором измерялись изменения в поведении людей, находящихся под воздействием распространенных безрецептурных лекарств.

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“Ацетаминофен, кажется, заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они рассматривают рискованные действия - они просто не испытывают такого страха“, - объяснил в прошлом году нейробиолог Болдуин Уэй из Университета штата Огайо.

“Поскольку почти 25 процентов населения США принимают парацетамол каждую неделю, снижение восприятия риска и повышенный риск могут иметь важные последствия для общества“.

Полученные данные дополняют результаты недавних исследований, предполагающих, что влияние парацетамола на уменьшение боли также распространяется на различные психологические процессы, снижая восприимчивость людей к обиженным чувствам, снижая эмпатию и даже притупляя когнитивные функции.

Точно так же исследование Уэй предполагает, что эмоциональная способность людей воспринимать и оценивать риски может быть нарушена, если они принимают парацетамол. Хотя эффекты могут быть незначительными, их определенно стоит отметить, учитывая, что ацетаминофен является наиболее распространенным лекарственным ингредиентом, который содержится в более чем 600 различных видах лекарств, отпускаемых без рецепта и по рецепту.

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В серии экспериментов, в которых участвовали более 500 студентов университетов, Уэй и его команда измерили, как одна доза ацетаминофена в 1000 мг (рекомендуемая максимальная разовая доза для взрослых), случайно назначенная участникам, повлияла на их рискованное поведение по сравнению с плацебо, полученным случайным образом. в контрольную группу.

В каждом из экспериментов участники должны были накачать ненадутый воздушный шар на экране компьютера, при этом каждый отдельный насос зарабатывал воображаемые деньги. Их инструкции заключались в том, чтобы заработать как можно больше воображаемых денег, накачивая воздушный шар как можно сильнее, но следить за тем, чтобы воздушный шар не лопнул, в этом случае они потеряли бы деньги.

Результаты показали, что студенты, принимавшие ацетаминофен, во время упражнения принимали значительно больший риск по сравнению с более осторожной и консервативной группой плацебо. В целом, те, кто принимал ацетаминофен, накачивали (и лопнули) свои воздушные шары больше, чем контрольные.

“Если вы не склонны к риску, вы можете качать несколько раз, а затем решить обналичить деньги, потому что вы не хотите, чтобы воздушный шар лопнул и потерял ваши деньги“, - сказал Уэй.

“Но у тех, кто принимает ацетаминофен, по мере того, как воздушный шар становится больше, мы полагаем, что у них меньше беспокойства и меньше негативных эмоций по поводу того, насколько большой становится воздушный шар и возможность его разрыва“.

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В дополнение к моделированию воздушного шара участники также заполняли анкеты во время двух экспериментов, оценивая уровень риска, который они воспринимают в различных гипотетических сценариях, таких как ставки дневного дохода на спортивное мероприятие, прыжки с тарзанки с высокого моста или вождение автомобиль без ремня безопасности.

В одном из опросов потребление парацетамола действительно снижало воспринимаемый риск по сравнению с контрольной группой, хотя в другом аналогичном опросе такого же эффекта не наблюдалось.

В целом, однако, на основе средних результатов различных тестов команда пришла к выводу, что существует значительная взаимосвязь между приемом парацетамола и выбором большего риска, даже если наблюдаемый эффект может быть незначительным.

Тем не менее, они признают, что очевидное влияние препарата на рискованное поведение также может быть интерпретировано через другие виды психологических процессов, таких как, возможно, снижение тревожности.

“Возможно, по мере того, как воздушный шар увеличивается в размерах, те, кто принимает плацебо, испытывают растущее беспокойство по поводу потенциального взрыва“, - объяснили исследователи.

“Когда беспокойство становится слишком сильным, они заканчивают испытание. Ацетаминофен может уменьшить это беспокойство, что ведет к большему риску“.

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Исследователи считают, что изучение таких психологических альтернативных объяснений этого явления, а также изучение биологических механизмов, ответственных за влияние парацетамола на выбор людей в подобных ситуациях, должно стать предметом будущих исследований.

Пока они занимаются этим, у ученых, без сомнения, также будут будущие возможности для дальнейшего изучения роли и эффективности ацетаминофена в облегчении боли в более широком смысле после того, как исследования последних лет показали, что во многих медицинских сценариях препарат может быть неэффективным для облегчения боли, а иногда не лучше, чем плацебо, помимо того, что вызывает другие проблемы со здоровьем.

Несмотря на серьезность этих результатов, ацетаминофен, тем не менее, остается одним из наиболее часто используемых лекарств в мире, считается основным лекарством Всемирной организацией здравоохранения и рекомендован CDC для снятия боли в домашних условиях при подозрении на COVID-19 .

Однако в свете того, что мы узнаем об ацетаминофене, мы, возможно, захотим пересмотреть некоторые из этих советов, - сказал Уэй.

“Возможно, кто-то с легкими симптомами COVID-19 может не думать, что выходить из дома и встречаться с людьми так же рискованно, если они принимают парацетамол“, - сказал Уэй.

“Нам действительно нужно больше исследований о влиянии парацетамола и других безрецептурных препаратов на наш выбор и риски“.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-19 стал причиной появления нового детского вируса.