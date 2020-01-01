COVID-19 стал причиной появления нового детского вируса

Карантинные ограничения сыграли злую шутку.

В больницах Великобритании растет число детей, страдающих тяжелыми респираторными инфекциями. Это включает несезонный всплеск инфекции, называемой респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), у детей в возрасте от двух месяцев.

Это привело к увеличению числа госпитализаций по поводу бронхиолита, воспаления легких, похожего на бронхит.

Так почему же пик РСВ, считающегося зимним заболеванием, приходится на лето 2021 года?

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Проще говоря, ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19, сдерживают и другие респираторные вирусы. Поскольку многие страны снимают эти ограничения, многие респираторные заболевания снова распространяются.

RSV - распространенный респираторный патоген, настолько распространенный, что почти все мы инфицированы им к двум годам. У подавляющего большинства людей этот вирус вызывает легкое заболевание, напоминающее сильную простуду, с насморком и кашлем. Эти симптомы обычно проходят без лечения в течение недели или двух.

Однако примерно у каждого третьего ребенка RSV может вызвать бронхиолит, воспаление бронхиол, самых маленьких трубок в наших легких. Это ограничивает дыхательные пути, и пациенты испытывают повышенную температуру и затрудненное дыхание, часто издавая хрипящий звук при втягивании воздуха.

Хотя с бронхиолитом часто можно бороться, обходясь без жидкости и парацетамола, иногда он может перерасти в серьезное заболевание. Если дыхание молодого человека сильно ограничивается, симптомы могут ухудшиться, вызывая температуру выше 38 градусов по Цельсию, посинение губ и затруднение дыхания.

У маленьких детей это может привести к отказу от корма и сушки подгузников в течение длительного времени. Это когда многие родители правильно принимают решение отвезти ребенка в больницу.

Очень маленькие дети - дети первых месяцев жизни - наиболее подвержены госпитализации из-за того, что у них более узкие дыхательные пути.

Хотя большинство случаев поддается лечению, бронхиолит иногда заканчивается летальным исходом. Приблизительно 3,5 миллиона детей во всем мире ежегодно госпитализируются, и около 5 процентов этих случаев, к сожалению, заканчиваются смертью.

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Казалось бы, что противоковидные меры, как мытье рук, ношение масок и сокращение тесного контакта между людьми, привели к значительному уменьшению сезона гриппа в зимний период 2020-21.

То же самое верно и в отношении RSV: в исследованиях сообщается о снижении количества госпитализаций из-за бронхиолита на 84% в странах северного полушария, чем в предыдущие годы. Резкое сокращение было отмечено и в Австралии.

Сейчас происходит обратное, затрагивая целый год новорожденных, которые не столкнулись бы со многими респираторными вирусами, пока действовали ограничения.

Мы не знаем, почему некоторые дети, инфицированные RSV, испытывают легкие симптомы, а другие серьезно заболевают. Выявлено множество факторов риска, связанных с тяжелым заболеванием RSV, включая возраст (месячные дети подвергаются наибольшему риску), пол (мужчины статистически более подвержены риску, чем женщины), факторы окружающей среды, такие как воздействие дыма, основные заболевания легких и некоторые другие. генетические факторы.

Несмотря на эти знания, до сих пор невозможно окончательно определить, у каких детей разовьется бронхиолит. Однако в некоторых странах люди отнесены к группе высокого риска из-за этих известных факторов риска, и им назначают профилактическое лечение .

Как и в случае со всеми инфекционными агентами, стойкий иммунный ответ является ключом к избавлению от инфекции. Мы знаем, что большое количество нейтрализующих антител (включая материнские антитела и препараты для лечения антител, такие как паливизумаб ) защищают от тяжелого заболевания.

Тем не менее, иммунитет к RSV не является полным или особенно длительным, поскольку большинство из нас повторно заражаются на протяжении всей жизни. Это одна из причин, почему, несмотря на колоссальные усилия многих исследовательских групп, в настоящее время вакцин нет.

Кроме того, наша иммунная система иногда может нанести вред нашему организму, пытаясь избавиться от инфекции. Было показано, что при использовании RSV определенные иммунные ответы усиливают тяжесть заболевания и связаны с развитием астмы.

Из-за широко распространенного в Великобритании РСВ и астмы связь между ними широко изучается, в том числе в финансируемом Wellcome Trust проекте Breathing Together, над которым я сейчас работаю.

Любое лечение или вакцина от RSV должны идти по тонкой грани того, чтобы быть полезными с точки зрения избавления от инфекции, но без отрицательных эффектов. Ошибки были сделаны в прошлом: предыдущие попытки вакцины против RSV в 1960-х годах приводили к тяжелым заболеваниям детей .

Но сейчас, когда иммунитет к RSV гораздо лучше изучен и понят, вакцины, по крайней мере, находятся в стадии разработки. Некоторые из них в настоящее время проходят клинические испытания в надежде, что мы наконец сможем защитить всех детей от бронхиолита, вызванного RSV.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили в кишечнике человека 140 тысяч видов вирусов.