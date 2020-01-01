Отчет: От грязного воздуха в Европе умирает 300 тысяч человек в год

Смертность снизилась, но ненамного.

Как сообщило в понедельник Европейское агентство по окружающей среде, преждевременная смерть, вызванная загрязнением воздуха мелкими частицами, снижается на 10 процентов в год по всей Европе, но невидимый убийца по-прежнему является причиной 307 000 преждевременных смертей в год.

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Согласно отчету ЕАОС, если бы члены ЕС следовали последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха, последнее число погибших, зарегистрированных в 2019 году, можно было бы сократить вдвое.

Смертность, связанная с мелкими частицами, диаметром менее 2,5 микрометра или PM2,5, на 2018 год составила 346000 человек.

Явное сокращение смертности в следующем году было частично объяснено благоприятной погодой, но, прежде всего, прогрессивным улучшением качества воздуха на всем континенте, заявил центр данных о загрязнении воздуха Европейского Союза.

Согласно отчету, в начале 1990-х мелкие частицы , которые глубоко проникают в легкие, привели почти к миллиону преждевременных смертей в 27 странах-членах ЕС.

К 2005 году эта цифра сократилась более чем вдвое и составила 450 000 человек.

В 2019 году мелкие твердые частицы стали причиной 53 800 преждевременных смертей в Германии, 49 900 в Италии, 29 800 во Франции и 23 300 в Испании.

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В Польше погибло 39 300 человек, это самый высокий показатель на душу населения.

ЕАОС также регистрирует преждевременные смерти, связанные с двумя другими ведущими загрязнителями, но заявляет, что не учитывает их в своих общих потерях, чтобы избежать их удвоения.

Смертность от диоксида азота - в основном от легковых и грузовых автомобилей и тепловых электростанций - снизилась на четверть до 40 000 в период с 2018 по 2019 год.

Смертность, связанная с приземным озоном, в 2019 году также снизилась на 13 процентов до 16 800 человек.

По данным агентства, загрязнение воздуха остается самой большой экологической угрозой для здоровья человека в Европе.

Болезни сердца и инсульты являются причиной большинства преждевременных смертей, причиной которых является загрязнение воздуха, за ними следуют легочные заболевания, включая рак.

У детей загрязнение атмосферы может нанести вред развитию легких, вызвать респираторные инфекции и усугубить астму.

Даже если ситуация улучшится, ЕАОС предупредило в сентябре, что большинство стран ЕС все еще превышают рекомендуемые пределы загрязнения, будь то европейские руководящие принципы или более амбициозные цели ВОЗ.

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По данным органа здравоохранения ООН, загрязнение воздуха вызывает семь миллионов преждевременных смертей ежегодно во всем мире - на том же уровне, что и курение и неправильное питание.

В сентябре тревожная статистика заставила ВОЗ ужесточить рекомендуемые ограничения на основные загрязнители воздуха впервые с 2005 года.

“Инвестиции в более чистое отопление, мобильность, сельское хозяйство и промышленность улучшают здоровье, продуктивность и качество жизни всех европейцев, особенно наиболее уязвимых“, - сказал директор ЕАОС Ханс Брюнинк.

ЕС хочет сократить преждевременную смертность из-за мелкого загрязнения воздуха как минимум на 55 процентов к 2030 году по сравнению с 2005 годом.

Если загрязнение воздуха продолжит снижаться нынешними темпами, по оценкам агентства, цель будет достигнута к 2032 году.

Однако стареющее и все более урбанизированное население может усложнить эту задачу.

“Пожилое население более чувствительно к загрязнению воздуха, и более высокий уровень урбанизации обычно означает, что больше людей подвергаются воздействию концентраций PM 2,5, которые, как правило, выше в городах“, - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что чистый воздух признали опасным для человечества.