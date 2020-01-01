Ископаемое топливо стало причиной 8,7 миллиона смертей в 2018 году

Новое исследование пугает.

Хотя большая часть критики в адрес сжигания ископаемого топлива сосредоточена на долгосрочном воздействии на здоровье планеты, оно также может иметь разрушительные краткосрочные последствия для здоровья населения. Новое исследование, проведенное учеными из Гарварда, пролило новый свет на масштабы этой проблемы, обнаружив, что загрязнение воздуха, вызванное ископаемым топливом, стало причиной более восьми миллионов смертей во всем мире в 2018 году.

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Исследование проводилось в сотрудничестве с учеными из Университета Бирмингема, Университета Лестера и Университетского колледжа Лондона (UCL) и фокусируется на типе загрязнения воздуха, называемом твердыми частицами (PM) 2,5, который относится к очень мелким частицам пыли. размером менее 2,5 мкм.

Они могут возникать из различных источников, включая лесные пожары, выхлопные трубы легковых и грузовых автомобилей и сжигание ископаемого топлива. Из-за своего крошечного размера они могут проникать в легкие и кровоток и в результате хронического воздействия вызывать такие проблемы со здоровьем, как астма, рак легких, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

"При сжигании ископаемого топлива образуются мелкие частицы, содержащие токсины, которые достаточно малы, чтобы проникнуть глубоко в легкие", - говорит соавтор исследования профессор UCL Элоиза Марэ. "Риски вдыхания этих частиц, известных как PM2,5, хорошо задокументированы. Наше исследование дополняет растущее количество свидетельств того, что загрязнение воздуха из-за постоянной зависимости от ископаемого топлива наносит ущерб здоровью людей во всем мире. Мы не можем с чистой совестью продолжать полагаться на ископаемое топливо, когда знаем, что оно оказывает такое серьезное воздействие на здоровье и имеет жизнеспособные, более чистые альтернативы".

Марэ и ее коллеги стремились опираться на предыдущие оценки загрязнения PM2,5, которые использовали спутниковые и наземные наблюдения для расчета концентраций по всему миру, но не смогли провести различие между PM2,5, возникающими из ископаемого топлива, и теми, которые поступают из других источников, таких как лесные пожары и пыль.

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Ученые использовали усовершенствованную модель химии атмосферы, разработанную в Гарварде, чтобы выявить более мелкие детали, объединив их с оценками выбросов в различных секторах, таких как электроэнергетика, транспорт и промышленность. Затем команда использовала модели химического состава окислителей и аэрозолей от НАСА для расчета концентраций загрязнения PM2,5 от ископаемого топлива в разных местах, с его системой, способной разделить весь земной шар на сегменты размером всего 50 x 60 км.

Объединив это высокое пространственное разрешение с данными о том, где живут люди, команда смогла сделать более подробные выводы о типе воздуха, который люди вдыхают ежедневно. Затем группа разработала новую модель оценки рисков, основанную на обновленных исследованиях связи между долгосрочным воздействием загрязнения PM2,5, даже при низких концентрациях, и последствиями для здоровья и смертностью.

При этом они обнаружили гораздо более высокий уровень смертности в результате длительного воздействия выбросов ископаемого топлива. Ранее наиболее полное исследование смерти от всех источников твердых частиц на открытом воздухе оценивало количество смертей в год на уровне 4,2 миллиона, включая такие источники, как пыль и дым от пожаров. Авторы нового исследования пришли к выводу, что в 2018 году только выбросы ископаемого топлива привели к 8,7 миллионам смертей, что составляет почти пятую часть, или 18 процентов, от общемирового показателя.

"Часто, когда мы обсуждаем опасность сжигания ископаемого топлива, это происходит в контексте CO2 и изменения климата и упускается из виду потенциальное воздействие на здоровье загрязняющих веществ, выбрасываемых совместно с парниковыми газами", - говорит соавтор Джоэл Шварц, профессор экологической эпидемиологии. в Гарварде. "Мы надеемся, что, количественно оценив последствия сжигания ископаемого топлива для здоровья, мы сможем дать четкое представление политикам и заинтересованным сторонам о преимуществах перехода на альтернативные источники энергии".

Напомним, ранее сообщалось, что грязный воздух оказался вреднее алкоголя и сигарет.