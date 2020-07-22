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Семь лет без полетов: Европа сократила расходы на космос

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На космос выделили только 15,2 миллиарда долларов.
Урсула фон дер Лейен (в центре), президент Европейской комиссии, исполнительной власти Европейского Союза.
Урсула фон дер Лейен (в центре), президент Европейской комиссии, исполнительной власти Европейского Союза.
European Commission

Европейская комиссия сократила свой космический бюджет на следующие семь лет, согласившись выделить максимум 13,2 миллиарда евро, ориентированных в основном на продолжение спутниковых программ Galileo и Copernicus.

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Сокращение бюджета на космос стало частью интенсивных четырехдневных переговоров в Брюсселе о бюджете в 1,8 триллиона евро для всего Европейского Союза, который в значительной степени был призван компенсировать экономические последствия пандемии коронавируса.

Блок из 27 стран согласился 21 июля с базовым бюджетом в 1,07 триллиона евро, который включает космический бюджет в сочетании с пакетом грантов и займов на восстановление в 750 миллиардов евро. Бюджет вступает в силу с 1 января, но сначала должен быть утвержден Европейским парламентом.

ЕК в 2018 и 2019 годах подтолкнула государства-члены к финансированию космического бюджета на общую сумму 16 миллиардов евро, что почти на 50% больше, чем бюджет с 2014 по 2020 год.

В мае, когда дискуссии сместились в сторону пакета мер по восстановлению после пандемии, ЕК выпустила пересмотренное предложение по бюджету с 15,2 млрд евро. Это сокращение отражает стремление некоторых государств-членов, в частности Финляндии, к уменьшению бюджета, чтобы учесть потерю британского финансирования после того, как Великобритания покинула блок в январе, сообщил SpaceNews глава службы космической практики PwC Луиджи Скаттея.

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Второе сокращение, которое привело к нынешним 13,2 миллиардам евро, было неожиданным, сказал он в интервью 21 июля.

"Понятно, что можно было ожидать, что сокращение расходов также повлияет на космос, но для меня это немного больше, чем я ожидал", - сказал он.

Утвержденный бюджет ЕС выделяет 8 миллиардов евро на глобальную навигационную спутниковую систему Galileo в Европе и 4,81 миллиарда на спутники мониторинга окружающей среды Copernicus.

Остальные 392 миллиона евро, вероятно, будут разделены между GovSatCom, инициативой, направленной на обеспечение безопасной спутниковой связи для членов ЕС, и европейскими инвестициями в космическую обстановку (SSA), считают эксперты.

Ранее в этом месяце Европейское космическое агентство отобрало производителей для шести будущих миссий Copernicus, финансируемых за счет 2,55 миллиардов евро от агентства. Финансирования достаточно для того, чтобы Airbus, Thales Alenia Space и OHB начали строить спутники, но полное окончательное решение не ожидается до второй половины 2021 года, когда ЕКА и Европейский союз решат, как софинансировать программу.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа строит самый большой в мире телескоп.

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Теги: Европа, космос, бюджет
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гость  (аноним)  22.07.2020, 13:18
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Зато 2% ввп платить амерам за военные базы США на своей территории деньги нашли...
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