Семь лет без полетов: Европа сократила расходы на космос

На космос выделили только 15,2 миллиарда долларов.

Европейская комиссия сократила свой космический бюджет на следующие семь лет, согласившись выделить максимум 13,2 миллиарда евро, ориентированных в основном на продолжение спутниковых программ Galileo и Copernicus.

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Сокращение бюджета на космос стало частью интенсивных четырехдневных переговоров в Брюсселе о бюджете в 1,8 триллиона евро для всего Европейского Союза, который в значительной степени был призван компенсировать экономические последствия пандемии коронавируса.

Блок из 27 стран согласился 21 июля с базовым бюджетом в 1,07 триллиона евро, который включает космический бюджет в сочетании с пакетом грантов и займов на восстановление в 750 миллиардов евро. Бюджет вступает в силу с 1 января, но сначала должен быть утвержден Европейским парламентом.

ЕК в 2018 и 2019 годах подтолкнула государства-члены к финансированию космического бюджета на общую сумму 16 миллиардов евро, что почти на 50% больше, чем бюджет с 2014 по 2020 год.

В мае, когда дискуссии сместились в сторону пакета мер по восстановлению после пандемии, ЕК выпустила пересмотренное предложение по бюджету с 15,2 млрд евро. Это сокращение отражает стремление некоторых государств-членов, в частности Финляндии, к уменьшению бюджета, чтобы учесть потерю британского финансирования после того, как Великобритания покинула блок в январе, сообщил SpaceNews глава службы космической практики PwC Луиджи Скаттея.

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Второе сокращение, которое привело к нынешним 13,2 миллиардам евро, было неожиданным, сказал он в интервью 21 июля.

"Понятно, что можно было ожидать, что сокращение расходов также повлияет на космос, но для меня это немного больше, чем я ожидал", - сказал он.

Утвержденный бюджет ЕС выделяет 8 миллиардов евро на глобальную навигационную спутниковую систему Galileo в Европе и 4,81 миллиарда на спутники мониторинга окружающей среды Copernicus.

Остальные 392 миллиона евро, вероятно, будут разделены между GovSatCom, инициативой, направленной на обеспечение безопасной спутниковой связи для членов ЕС, и европейскими инвестициями в космическую обстановку (SSA), считают эксперты.

Ранее в этом месяце Европейское космическое агентство отобрало производителей для шести будущих миссий Copernicus, финансируемых за счет 2,55 миллиардов евро от агентства. Финансирования достаточно для того, чтобы Airbus, Thales Alenia Space и OHB начали строить спутники, но полное окончательное решение не ожидается до второй половины 2021 года, когда ЕКА и Европейский союз решат, как софинансировать программу.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа строит самый большой в мире телескоп.