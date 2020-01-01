Австралия планирует убить более 10 тысяч диких лошадей

Ученые критикуют план за то, что останется слишком много лошадей.

Чиновники дикой природы планируют убить или переселить более 10 000 диких лошадей в Австралии в рамках нового плана по ограничению численности этого вида. Но ученые раскритиковали это предложение за то, что оно не зашло достаточно далеко.

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Согласно данным национальных парков Австралийских Альп, в Австралии насчитывается более 25000 диких или одичавших лошадей, согласно данным аэрофотосъемки 2019 года. Большинство этих лошадей, также известных как брамби, живут в альпийском регионе Австралии, расположенном на пересечении трех штатов: Новый Южный Уэльс (NSW), Виктория и Австралийская столичная территория.

"Альпийская среда Австралии охватывает всего 1% континента и имеет множество эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов, которые больше нигде не встречаются", - сказал Дэвид Уотсон, эколог из Университета Чарльза Стерта в Австралии. Лошади, являющиеся инвазивным видом в Австралии, быстро размножаются и наносят обширный ущерб экосистемам в этом регионе.

Особой угрозой подвергается национальный парк Костюшко в Новом Южном Уэльсе, где обитает более 14 000 диких лошадей. Новый проект плана, выпущенный 1 октября Службой национальных парков и дикой природы в Новом Южном Уэльсе, направлен на сокращение количества диких лошадей в национальном парке Костюшко до 3000. Эта поредевшая популяция тогда будет ограничена 32% парка. Официальные лица заявляют, что план будет защищать территорию, сохраняя при этом "историческую ценность". Но это спорная концепция, введенная законом штата от 2018 года, который определяет брамбов как культурно важных для парка, несмотря на то, что они были завезены в этот район европейскими поселенцами.

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Тем не менее, в открытом письме, опубликованном 29 октября, 69 ученых из Австралийской академии наук утверждают, что проект плана оставляет слишком много оставшихся "дикарей" и не сможет должным образом защитить парк от их набегов. Ученые говорят, что официальные лица подчиняются воле лоббистов-хищников и игнорируют научные доказательства.

В письме ученые призвали Службу национальных парков и дикой природы сократить количество брамби до "значительно ниже" предлагаемых 3000 и защитить весь парк от животных, а не только две трети его.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии бушует "абсолютная чума'' мышей.