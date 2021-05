Хуже пандемии: Австралию атаковали полчища мышей

В то время как мир продолжает бороться с глобальной пандемией, в восточной Австралии мыши наводнили фермы и города.

Вот уже несколько месяцев мыши наносят ущерб посевам, повреждают электрические провода в зданиях и даже кусают пациентов больниц, оставляя после себя запах мочи и фекалий грызунов.

Мыши попадают в источники питьевой воды, вызывая у некоторых людей болезни и уничтожая урожай на сотни тысяч долларов, выращенный фермерами, которые уже пережили годы засухи, не говоря уже о пандемии.

На самом деле нашествия мышей в Австралии случаются нерегулярно благодаря стечению обстоятельств.

Домовые мыши (Mus musculus) - интродуцированный (завезенный) вид на континенте, но при этом они очень хорошо приспособлены к суровым годам засухи в Австралии и процветают, когда условия становятся благоприятными.

"Одна пара мышей может дать жизнь 500 мышам за сезон размножения", - объясняет Стив Генри, научный сотрудник Австралийского национального научного агентства CSIRO. Однако, по его словам, вспышки такого масштаба случаются реже.

"У нас было очень влажное лето, что привело к обильному урожаю и росту растительности, что привело к огромному количеству доступной пищи для мышей", - пояснила Мэгги Уотсон, ученый-эколог из Университета Чарльза Стерта. "Добавьте к этому очень мягкую осень, и эти мыши размножаются в размерах чумы".

К сожалению, самая эффективная защита фермеров и жителей от этой пушистой хищной орды - это яд. Правительство штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал, теперь запросило срочное одобрение регулирующего органа Содружества на пестицид второго поколения под названием бромадиолон.

Но ученые предупреждают, что широкое использование этого химического вещества, обычно ограниченное размещением внутри и вокруг зданий, просто нанесет еще больший вред.

"Родентициды второго поколения могут насытить всю пищевую сеть, поражая все, от слизней до рыбы", - написали эколог по дикой природе из Университета Эдит Коуэн Роберт Дэвис и его коллеги .

Их исследование обнаружило яд у тигровых змей, питающихся лягушками, всеядных сцинков, питающихся растительностью и улитками, а также у змей.

"Многие рептилии - естественные хищники мышей - также будут биоаккумулировать родентициды, и, поскольку рептилии, кажется, способны выжить немного дольше после поглощения родентицида, они сами становятся« ядовитыми бомбами замедленного действия, ожидая отравления любого хищника, который может их съесть", - сказал Билл Бейтман, биолог сохранения Университета Кертина.

"Родентициды первого поколения действуют медленнее, но также быстрее разрушаются и поэтому меньше влияют на местных животных, которые могут есть отравленных мышей".

Даже отчаявшиеся фермеры неохотно прибегают к использованию бромадиолона, предпочитая использовать более безопасный вариант фосфида цинка, сообщает Люси Текрей из ABC, которая внимательно следила за вспышкой, пока мыши наводнили ее собственный дом.

Некоторые фермеры, такие как Райан Милгейт, также обеспокоены тем, что попытки сдержать пресловутые песчаные бури в Австралии усугубляют проблему. Это достигается за счет удерживания основы предыдущих культур в земле, чтобы удерживать верхний слой почвы, что также в конечном итоге обеспечивает лучшие условия для размножения мышей.

"Лечить нашествие домашних мышей так, как будто экосистема разбалансирована, в Австралии нереально возможный вариант, это просто то, что мы должны пережить", - сказал Уотсон, объясняя, что задолго до того, как мыши высадились на берег, в Австралии пировали чумы антехинусов и саранчи.

Как правило, экологические циклы "взлетов и падений" естественны в Австралии из-за непредсказуемых дождей на континенте.

"Австралия должна инвестировать в исследованиях для зернохранилищ , которые являются менее проницаемыми для мышей", - добавляет Дэвис и его коллеги, предлагая найти способы, чтобы попытаться свести к минимуму пищу, доступную для мышей.

