В Австралии бушует "абсолютная чума'' мышей

Мыши в шкафах. Мыши на улицах. Тысячи и тысячи мышей в сарае, что на уборку их помета уходит шесть часов.

Это сцены из Квинсленда и Нового Южного Уэльса, Австралия, где неконтролируемое заражение мышей делает жизнь фермеров, бакалейщиков и других граждан восточно-австралийских штатов невыносимой. Один фермер, опрошенный The Guardian, описал безумие грызунов как “абсолютную чуму“, более серьезную, чем все, что местные жители видели за последние десятилетия.

По сообщениям местных СМИ, некоторые фермеры уже потеряли весь урожай зерновых из-за буйных мышей, а отели были вынуждены закрыться, потому что они не могут удержать тварей подальше от комнат. Сотрудники продуктового магазина в маленьком городке к северо-западу от Сиднея сообщили, что ловили до 600 мышей за ночь. Как сообщает The Guardian, на данный момент в больницу обратились как минимум три человека с укусами грызунов.

Стив Генри, исследователь из CSIRO (национального научного агентства Австралии), сказал The Guardian, что заражение, вероятно, является результатом необычно большого урожая зерна, который привлек больше голодных мышей на фермы этого района раньше, чем обычно.

“Они начинают размножаться раньше, и, поскольку в системе много еды и укрытия, они продолжают размножаться с ранней весны до осени“, - сказал Генри.

Mouse plague in Coonamble, video from the 6th Feb uploaded by Alice McGuire pic.twitter.com/yWTZOngIB9