В Австралии бушует "абсолютная чума'' мышей

Некоторые местные жители тратят шесть часов в день на уборку помета мышей.

Мыши в шкафах. Мыши на улицах. Тысячи и тысячи мышей в сарае, что на уборку их помета уходит шесть часов.

Это сцены из Квинсленда и Нового Южного Уэльса, Австралия, где неконтролируемое заражение мышей делает жизнь фермеров, бакалейщиков и других граждан восточно-австралийских штатов невыносимой. Один фермер, опрошенный The Guardian, описал безумие грызунов как “абсолютную чуму“, более серьезную, чем все, что местные жители видели за последние десятилетия.

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По сообщениям местных СМИ, некоторые фермеры уже потеряли весь урожай зерновых из-за буйных мышей, а отели были вынуждены закрыться, потому что они не могут удержать тварей подальше от комнат. Сотрудники продуктового магазина в маленьком городке к северо-западу от Сиднея сообщили, что ловили до 600 мышей за ночь. Как сообщает The Guardian, на данный момент в больницу обратились как минимум три человека с укусами грызунов.

Стив Генри, исследователь из CSIRO (национального научного агентства Австралии), сказал The Guardian, что заражение, вероятно, является результатом необычно большого урожая зерна, который привлек больше голодных мышей на фермы этого района раньше, чем обычно.

“Они начинают размножаться раньше, и, поскольку в системе много еды и укрытия, они продолжают размножаться с ранней весны до осени“, - сказал Генри.

Mouse plague in Coonamble, video from the 6th Feb uploaded by Alice McGuire pic.twitter.com/yWTZOngIB9 — Asher Wolf (@Asher_Wolf) February 10, 2021

В ответ местные жители установили дополнительные ловушки, а одному фермеру в соседнем Квинсленде только что разрешили использовать дрон, чтобы сбрасывать ядовитую приманку на мышей сверху.

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Несмотря на эти усилия, Алан Браун, фермер из города Вагга-Вагга в Новом Южном Уэльсе, сказал, что “чума“, вероятно, только началась, учитывая быстрые темпы размножения мышей; По данным Reuters, одна племенная пара может производить новый помет каждые 20 дней или около того, давая более 500 потомков за сезон.

Согласно отчету правительства Квинсленда о мышах в Квинсленде за 1998 год, мыши не только доставляют неудобства и создают угрозу для бизнеса, но и могут быть переносчиками болезней.

“Возможно, наиболее распространенными [патогенами] являются бактерии Salmonella, которые могут распространяться различными видами животных (включая человека)“, - говорится в отчете. “Бактерии обычно передаются людям через пищу, зараженную инфицированной мочой или пометом, и могут вызвать острый гастроэнтерит“.

Напомним, ранее сообщалось, что для кошек вегетарианцев начали выращивать искусственное мясо мышей.