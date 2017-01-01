Для кошек вегетарианцев начали выращивать искусственное мясо мышей

Идею для стартапа придумал вегетарианец.

В последнее время все больше людей задумываются о своем нежелании употреблять в пищу мясо животных. Это породило популярные стартапы, которые выращивают мясо в лабораториях из клеток зверей. Райан Бетенкорт пошел дальше. Его компания выращивает мясо зверей для домашних животных.

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Все началось с того, что вегетарианец Райан Бетенкорт решил, что не даст своей собаке то, что не стал бы есть сам. Мы знаем, что собаки и кошки являются хищными животными. Они любят мясо других зверей. Райан Бетенкорт не может дать его своей собаке. По этой причине он решил основать стартап Wild Earth, который занимается созданием корма для домашних животных.

Лаборатория Wild Earth занимается выращиванием мяса мышей. Райан Бетенкорт считает, что оно отлично подходит для домашних животных. Так считает не только он. Технологический магнат Питер Тиль уже объявил о своем желании инвестировать в стартап чуть меньше половины миллиона долларов.

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Совсем скоро питомцы вегетарианцев смогут перенять образ жизни своих хозяев. Есть только одна проблема во всем этом. Компании, которые занимаются выращиванием мяса коров и цыплят крайне недовольны появлением на рынке Райана Бетенкорта и его Wild Earth. Они считают, что это отпугнет потенциальных покупателей «лабораторного мяса» для людей. Потребители могут начать ассоциировать все мясо из лаборатории с кормом для домашних животных.