Тайну происхождения древних этрусков раскрыли по ДНК

Доказательства ДНК наконец положили конец спорам о происхождении древних этрусков - древней цивилизации, останки которой находятся в Италии.

Согласно геномным данным за почти 2000 лет, собранным в 12 местах по всей Италии, эти загадочные люди не эмигрировали из Анатолии (регион, который сейчас является частью Турции), а разделили генетическое наследие с людьми, которые жили поблизости в Древнем Риме.

Все они произошли от скотоводов, которые перебрались в этот регион из степей в период позднего неолита и бронзового века. Учитывая, что степи считаются местом происхождения индоевропейских языков, находка подчеркивает еще одну этрусскую загадку - загадку их (ныне исчезнувшего) неиндоевропейского языка, которая сохранялась веками.

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“Эта лингвистическая стойкость в сочетании с генетическим оборотом ставит под сомнение простые предположения о том, что гены равны языкам, - сказал антрополог Дэвид Карамелли из Университета Флоренции в Италии, - и предлагает более сложный сценарий, который мог включать ассимиляцию ранних носителей этрусского речевого сообщества, возможно, в течение длительного периода смешения во втором тысячелетии до нашей эры“.

Мы многого не знаем об этрусках. Очевидно, некоторые свидетельства их присутствия остались. Мы знаем, что они были искусными мастерами по металлу и политически искушенными. Но мы лишь частично понимаем их вымерший язык, что усложнило выявление их происхождения, особенно в отсутствие веских генетических свидетельств.

Одна из школ мысли, которую отстаивал греческий историк Геродот, заключалась в том, что этруски мигрировали в Италию из Анатолии или Эгейского моря и что их культура произошла от греков. Эта интерпретация не одобряется современными учеными; археологи обнаружили очень мало свидетельств в пользу миграции.

Другой вариант заключается в том, что этрусская цивилизация возникла из коренного населения, которое уже обосновалось в этом регионе - так называемой автохтонной цивилизации.

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Под руководством антрополога Козимо Поста из Тюбингенского университета в Германии большая международная группа исследователей стремилась разобраться в тайне, изучая древнюю ДНК. Они собрали генетические образцы 82 человек, охватывающих период от 800 г. до н.э. до 1000 г. до н.э. в Этрурии и южной Италии, и сравнили их с ДНК других древних и современных популяций.

Они обнаружили, что этруски имели общий генетический профиль с соседними популяциями, такими как латиняне, населявшие Рим в одно и то же время, хотя эти две группы имели значительные языковые и культурные различия.

Как и в случае с большинством других европейских популяций, большая часть этого генетического профиля может быть отнесена к степным предкам. Таким образом, неясно, как возникли такие существенные различия между этрусками и их соседями.

Однако этрусский язык не является полностью уникальным. Он принадлежит к группе, называемой тирсеновскими языками, все из которых вымерли. В эту группу входят раетический, на котором когда-то говорили в Альпах, и лемнийский, с Лемноса в Эгейском море.

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Это может означать, что эти языки, возможно, распространились через морскую экспансию из Средиземного моря, но генетический профиль этрусков не показывает никаких доказательств этого происхождения. Вместо этого исследователи предполагают, что, возможно, тирсеновские языки распространились из Этрурии как место происхождения. Безусловно, необходимо дальнейшее расследование.

Анализ команды также выявил результаты серьезных изменений в Италии. Когда возникла Римская империя, как показала древняя ДНК, этрусское население претерпело значительный генетический сдвиг, поскольку люди из восточного Средиземноморья смешались с итальянским населением, вероятно, в результате ввоза рабов и солдат из Рима.

“Этот генетический сдвиг ясно показывает роль Римской империи в крупномасштабном перемещении людей во времена повышенной или нисходящей социально-экономической и географической мобильности“, - сказал антрополог Йоханнес Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Германия.

В средние века, после распада Римской империи, генетические профили снова изменились, и северные европейские предки распространились по итальянскому полуострову. Вероятно, это было результатом вторжения лангобардов из Германии и Швеции, которые завоевали, а затем управляли большей частью Италии с 568 по 774 год нашей эры.

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Однако примерно с 1000 г. н.э. генетические профили людей в Тоскане, Лацио и Базиликате остались более или менее неизменными. Исследователи заявили, что это согласуется с генетическим профилем людей в Риме. Будущие исследования, включая дополнительные наборы данных из других регионов Римской империи, помогут подтвердить эти выводы.

“Похоже, что Римская империя внесла длительный вклад в генетический профиль южных европейцев, преодолев разрыв между европейским и восточно-средиземноморским населением на генетической карте Западной Евразии“, - сказал Пост.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена древняя табличка с именем неизвестного бога.