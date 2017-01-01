Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ученые воссоздали облик кроманьонца

Комментариев: 0
У древнего кроманьонца были многочисленные опухоли на голове.
Внешний вид кроманьонца
Внешний вид кроманьонца

В 1968 году на юго-западе Франции был обнаружен череп возрастом около 28 тысяч лет. Чтобы отметить 150 лет с момента обнаружения останков, группа французских антропологов исследовала их заново, а также воссоздала внешность древнего человека, названного Cro-Magnon 1.

Читай также: Археологи обнаружили древнейший матрас

Согласно новым данным, лицо кроманьонца было покрыто многочисленным "шишками" из-за нейрофиброматоза — наследственного заболевания, приводящего к образованию многочисленных доброкачественных опухолей и пигментных пятен.

На лобной кости Cro-Magnon 1 имеется повреждение, указывающее на наличие развивающейся из оболочек нервов доброкачественной опухоли (нейрофибромы). Наличием еще одной опухоли можно объяснить повреждения левого слухового прохода. Антропологи реконструировали внешность кроманьонца, учитывая эти патологии.

Поделись:
Теги: археология, кроманьонцы, история
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь