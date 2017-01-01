Ученые воссоздали облик кроманьонца

У древнего кроманьонца были многочисленные опухоли на голове.

В 1968 году на юго-западе Франции был обнаружен череп возрастом около 28 тысяч лет. Чтобы отметить 150 лет с момента обнаружения останков, группа французских антропологов исследовала их заново, а также воссоздала внешность древнего человека, названного Cro-Magnon 1.

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Согласно новым данным, лицо кроманьонца было покрыто многочисленным "шишками" из-за нейрофиброматоза — наследственного заболевания, приводящего к образованию многочисленных доброкачественных опухолей и пигментных пятен.

На лобной кости Cro-Magnon 1 имеется повреждение, указывающее на наличие развивающейся из оболочек нервов доброкачественной опухоли (нейрофибромы). Наличием еще одной опухоли можно объяснить повреждения левого слухового прохода. Антропологи реконструировали внешность кроманьонца, учитывая эти патологии.