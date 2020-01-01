NASA выбрало место посадки на темную сторону Луны

NASA приступает к новому покорению Луны, стремясь когда-нибудь построить на ее поверхности постоянную станцию ​​с экипажем. Однако, прежде чем отправить людей, агентство запускает робота размером с тележку для гольфа на ледяной, темный южный полюс Луны.

Луноход, получивший название Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), потратит 100 дней на картографирование источников воды - первое такое исследование южного полюса Луны.

В конце концов, NASA надеется создать там постоянную базу, а затем использовать ее для запуска первых полетов людей на Марс уже в 2030-х годах. Вот почему так важно знать, где находится вода: ее можно разделить на составляющие элементы, водород и кислород, и оба они могут быть превращены в ракетное топливо.

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Для полета людей на Марс потребуется много топлива, которое невероятно тяжело для ракеты, когда она взлетает с Земли. Таким образом, NASA может потребоваться заправка на Луне для отправки астронавтов на Красную планету.

“Где вода, там и топливо“, - сказал администратор NASA Билл Нельсон во вторник. “В будущем это вполне может стать для нас заправочной станцией“.

Визуализация района Нобиле NASA

В понедельник NASA объявило, что оно выбрало место посадки для VIPER для поиска этой заправочной станции: горный регион рядом с кратером Нобиле на Луне. Агентство планирует отправить туда робота в 2023 году.

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Эта область находится высоко в горном хребте, что поможет NASA поддерживать связь с марсоходом с Земли. Здесь также есть самые разные среды - от постоянно затененных кратеров с температурой около -240 градусов по Цельсию до солнечных регионов с температурой около -17 градусов.

Космические корабли, вращающиеся вокруг Луны, уже идентифицировали признаки воды на южном полюсе, но NASA не знает точно, где находится эта вода и каков ее химический состав.

VIPER станет первым луноходом NASA за 50 лет. В случае успеха это также будет первая машина, которая когда-либо приземлилась на южный полюс Луны без преднамеренной аварии.

Солнце, едва выглядывая из-за горизонта, создает тени тех гор, которые могут простираться на сотни километров. Это может создать проблему для компании VIPER, которая использует солнечную энергию. Таким образом, марсоход должен будет следовать “коридорам света“, когда тени движутся по полюсу.

Но иногда марсоход будет погружаться в кратеры, которые находятся в постоянной тени, в местах, куда солнечный свет не касался уже миллиарды лет. Эти кратеры - главная причина, по которой НАСА выбрало это место для приземления, поскольку эти тени могли сохранить древние резервуары льда.

В целом, NASA ожидает, что VIPER преодолеет расстояние от от 16 до 25 км и посетит шесть точек с разными температурными диапазонами, где водяной лед может лежать на разной глубине под поверхностью. VIPER просверлит поверхность Луны, чтобы найти этот лед.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA начало тестирование лунохода для поиска воды.