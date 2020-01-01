NASA начало тестирование лунохода для поиска воды

Лунный вездеход будет искать лед.

Инженерная модель летательного исследовательского вездехода, уже тестируется в Лаборатории имитационных лунных операций в Исследовательском центре Гленна НАСА в Кливленде, штат Огайо. VIPER - размером с тележку для гольфа. Мобильный робот будет исследовать Южный полюс Луны в поисках водяного льда. В этот же регион должны высадиться астронавты в 2024 году по программе Артемида.

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Для тестирования создали большой регулируемый контейнер для почвы, который позволяет имитировать поверхность Луны. Инженеры из космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где проектировался и изготавливался марсоход, присоединились к команде Гленна для завершения испытаний. Данные испытаний будут использоваться для оценки тяги транспортного средства и колес, определения требований к мощности для различных маневров и сравнения методов пересечения крутых склонов. Исследователи носят респираторы для защиты от присутствующего в воздухе диоксида кремния.

Напомним, ранее сообщалось, что первый британский луноход получит паучьи ноги.