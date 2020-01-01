Переключиться на мобильную версию
Тренды:

NASA начало тестирование лунохода для поиска воды

Комментариев: 0
Лунный вездеход будет искать лед.
Испытание лунохода
Испытание лунохода
NASA

Инженерная модель летательного исследовательского вездехода, уже тестируется в Лаборатории имитационных лунных операций в Исследовательском центре Гленна НАСА в Кливленде, штат Огайо. VIPER - размером с тележку для гольфа. Мобильный робот будет исследовать Южный полюс Луны в поисках водяного льда. В этот же регион должны высадиться астронавты в 2024 году по программе Артемида.

Читай также: NASA запустило аэростат размером с футбольное поле

Для тестирования создали большой регулируемый контейнер для почвы, который позволяет имитировать поверхность Луны. Инженеры из космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где проектировался и изготавливался марсоход, присоединились к команде Гленна для завершения испытаний. Данные испытаний будут использоваться для оценки тяги транспортного средства и колес, определения требований к мощности для различных маневров и сравнения методов пересечения крутых склонов. Исследователи носят респираторы для защиты от присутствующего в воздухе диоксида кремния.

Напомним, ранее сообщалось, что первый британский луноход получит паучьи ноги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Луна, луноход, NASA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь