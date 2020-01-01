В Средиземном море поймали рыбу-свинью

Этот вид кряхтит как свинья, когда его вытаскивают из воды.

В воде эта рыба похожа на любую другую акулу: стремительный серый охотник с крутыми спинными плавниками, торчащими из спины. Но если внимательно посмотрите на ее морду, вы неожиданно встретитесь взглядом с пятачком свиньи.

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Познакомьтесь с угловатой акулой (Oxynotus centrina), более известной в некоторых гаванях как "рыба-свинья". Военно-морские офицеры на Эльбе (итальянский остров в Средиземном море недалеко от Тосканы) вызвали ажиотаж в сети, когда 3 сентября вытащили одну из этих красавиц из воды, разместив фотографии этой курносой диковинки в Facebook.

Если плоская голова акулы, широко расставленные глаза и тупая розоватая морда были недостаточны, чтобы заработать прозвище "рыба-свинья", ее звуки рассеивают все сомнения.

"Ее обычно называют "рыбой-свиньей", потому что, когда ее вытаскивают из воды, она издает своего рода хрюканье", - сказали в Toscana Media News после недавнего открытия Юрий Тиберто из аквариума Эльбы в Италии.

Со стороны выглядит еще красивее Isoladelbaapp.com

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Согласно странице в Facebook, морские офицеры обнаружили мертвую акулу, плавающую в воде, прежде чем вытащили ее на причал. Согласно Красному списку видов, находящихся под угрозой исчезновения, Международного союза охраны природы (МСОП), в Средиземном море этих акул много, их колючие спинные плавники и относительно большие тела делают их уязвимыми для рыболовных операций . Из-за этого популяции угловатых акул десятилетиями сокращались, и этот вид считается уязвимым (это на один пункт меньше, чем "находящийся под угрозой исчезновения" по шкале Красного списка).

Акула также обитает в восточной части Атлантического океана, от Норвегии до Южной Африки. По данным МСОП, они были замечены на глубине от 60 до 670 метров ниже поверхности океана и обычно вырастают до 1 м в длину.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая в мире акула чуть не проглотила дайвера.