Впервые найден самый большой вид светящихся акул в мире

Оказалось, что три вида акул, населяющих сумеречные глубины океана, все это время были биолюминесцентными.

У кайтфиновой акулы, чернобрюхой акулы-фонарика и южной акулы-фонарика были обнаружены мягко светящиеся синие узоры на коже - впервые среди акул, обитающих в водах Новой Зеландии.

Из этих трех акула кайтфин, которая вырастает до 180 сантиметров в длину, в настоящее время является самой большой известной биолюминесцентной акулой в мире.

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Биолюминесценция - не редкость для эволюции живых существ. Даже люди светятся (хотя и слишком слабо, чтобы их можно было увидеть). Кажется, это наиболее полезно для форм жизни, которые живут в темноте - светящихся ночью грибов, насекомых в темных пещерах… и в глубинах океана, таких глубоких, что лучи Солнца не могут проникнуть в воду.

В мезопелагической зоне, также известной как сумеречная зона, на глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью биолюминесценция - это практически образ жизни. Было подсчитано, что более 90 процентов всех мезопелагических животных обладают той или иной формой биолюминесценции, которую они используют по-разному.

Однако у акул биолюминесценция недостаточно документирована и широко не изучена. Морские биологи Жером Маллефет и Лоран Дюшатле из Католического университета Лувена в Бельгии прилагают усилия, чтобы исправить это.

Рисунок свечения кайтфиновой акулы. Mallefet

“Биолюминесценцию часто рассматривают как впечатляющее, но необычное явление в море, - писали исследователи в своей статье, - но, учитывая обширность морских глубин и появление светящихся организмов в этой зоне, теперь становится все более и более очевидным, что получение света на глубине должно сыграть важную роль в структурировании самой большой экосистемы на нашей планете“.

Вместе с Дарреном Стивенсом из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии они провели исследование мезопелагических акул, обитающих в местных водах.

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Благодаря их работе мы теперь знаем, что кайтфиновая акула (Dalatias licha), имеющая глобальное распространение, действительно биолюминесцентна, о чем ученые подозревали с 1980-х годов, хотя четких доказательств не было найдено.

Две другие акулы, чернобрюхая акула-фонарь (Etmopterus lucifer) и южная акула-фонарь (E. granulosus), намного меньше кайтфина, до 47 и 60 сантиметров соответственно, но они также являются наиболее распространенными видами акул. найденных на новозеландских глубинах.

Ученые поймали свои экземпляры на исследовательском трале NIWA на возвышенности Чатем у восточного побережья Новой Зеландии в январе 2020 года. Из сотен пойманных акул, 13 акул кайтфин, 7 чернобрюх и 4 южных акулы-фонарика были использованы для исследования биолюминесценции.

В коже всех трех видов ученые обнаружили фотофоры - светоизлучающий орган, обнаруженный у биолюминесцентных животных.

Любопытно, что у акул излучение света регулируется гормонально (единственный известный вид животных, для которого это так). Исследователи обнаружили, что у трех видов акул мелатонин вызывает свечение, альфа-меланоциты стимулируют его, а адренокортикотропные гормоны его отключают.

Чернобрюхая акула-фонарь Mallefet

Что же касается того, почему светятся акулы, то выяснить это не так-то просто. Мезопелагические животные могут светиться по многим причинам: привлечение партнера, заманивание добычи, обучение или маскировка.

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Ученые считают, что для их акул это могло быть последней причиной. Свечение концентрируется вокруг живота и нижней части тела, а в мезопелагической зоне это может помочь сделать этих рыб практически невидимыми под определенными углами.

Там, где плавают акулы, недостаточно глубоко, чтобы свет не проникал внутрь; чтобы охотиться на животных, плавающих под акулами, они могли казаться силуэтами на фоне неба. Но когда их животы загораются синим, их будет намного труднее увидеть на фоне голубого неба - вид маскировки, известный как противосветление.

Тем не менее, свечение на спинных плавниках кайтфиновой акулы разгадать немного сложнее; необходимы дополнительные исследования их поведения.

По словам исследователей, понимание этих существ может дать некоторое представление не только об отдельных видах, но и о том, как работает глубоководная экосистема в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что аллигаторов застали за поеданием акул.