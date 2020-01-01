Дева-акула: Впервые зафиксирован случай рождения акуленка без самца
Ученые говорят, что "девственное рождение" редкой акулы может быть первым в своем роде после того, как акула-детеныш родилась в полностью женском аквариуме в итальянском аквариуме.
Детеныш гладкой акулы по имени Испера, что на сардианском означает "надежда", родился в Acquario di Cala Gonone на Сардинии, Италия, согласно итальянскому изданию AGI.
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Его мать провела десять лет в аквариуме с еще одной самкой, и ученые подозревают, что новорожденный может быть первым задокументированным случаем партеногенеза акул у этого вида.
Партеногенез - это редкое явление, когда яйцеклетка превращается в эмбрион без оплодотворения спермой. Этот процесс наблюдался у более чем 80 видов позвоночных, включая акул, рыб и рептилий.
"Известно, что это делают около 15 видов акул и скатов", - сказал Демиан Чепмен, директор программы по сохранению акул и скатов в Mote Marine Laboratory & Aquarium во Флориде.
Он добавил, что, хотя акулы, вероятно, и могли это делать, в дикой природе это трудно задокументировать.
Чепмен сказал, что в дикой природе партеногенез может быть последним средством для самок, которые не могут найти себе пару в условиях низкой плотности населения.
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По его словам, реакция также может быть вызвана у содержащихся в неволе акул, которые находятся отдельно от самцов на длительное время.
Согласно National Geographic, существует два разных типа партеногенеза.
Один из них - апомиксис, тип клонирования, наиболее распространенный среди растений.
Другой, зарегистрированный у акул, - это автомиксис, который включает в себя небольшое перетасовку генов матери для создания потомства, похожего на мать, но не точных клонов.
Исследователь Кристин Даджен из Университета Квинсленда в Австралии рассказала, как работает партеногенез.
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"Вместо того, чтобы объединяться со сперматозоидом для образования эмбриона, [яйцеклетка] объединяется с полярным телом, которое, по сути, является другой клеткой, которая вырабатывается в то же время, что и яйцеклетка, и имеет комплементарную ДНК", - сказала Даджен. "Партеногенез - это, по сути, форма инбридинга, поскольку генетическое разнообразие потомства значительно сокращается".
В результате у потомства партеногенеза может быть меньше шансов на выживание, сказала она.
Морские биологи итальянского аквариума отправили образцы ДНК в лабораторию, чтобы подтвердить, что Испера родилась в результате партеногенеза.
Напомним, ранее сообщалось, что школьница нашла на пляже зуб гигантской акулы.
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