Мю-вариант коронавируса: Что о нем известно

Новый вариант более опасен, но пока не распространяется активно.

Эта версия коронавируса была впервые обнаружена в Колумбии, США, в январе и с тех пор вызвала отдельные вспышки в Южной Америке, Европе и США.

Всемирная организация здравоохранения в прошлом месяце перечислила его как "интересный вариант" из-за опасений, что он может сделать вакцины и лечение менее эффективными, хотя необходимы дополнительные доказательства.

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Ученые отслеживают появляющиеся варианты COVID-19 на основе подозрительных генетических изменений, а затем ищут доказательства, чтобы определить, является ли новая версия более заразной или вызывает более серьезное заболевание. Вирусы постоянно развиваются, и многие новые варианты часто исчезают.

Пока что вариант мю не распространяется быстро: на него приходится менее 1% случаев COVID-19 во всем мире. В Колумбии это может быть причиной около 39% случаев. Большинство стран по-прежнему обеспокоены крайне заразным вариантом Дельты; это преобладающий вариант почти во всех 174 странах, где он был обнаружен.

Официальные лица отслеживают вариант мю в Европе, где его засекли примерно в десятке стран. Министерство здравоохранения Франции недавно заявило, что мю-вариант "в последнее время, похоже, не увеличился" в Европе.

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В отчете агентства общественного здравоохранения Англии, опубликованном в прошлом месяце, говорилось, что вариант мю может быть столь же устойчивым к вакцинам, как и вызывающий беспокойство бета-вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, но при этом говорилось, что необходимы дополнительные данные из реального мира.

Представители ВОЗ заявили, что мю-вариант, похоже, растет в некоторых странах Южной Америки, но дельта-вариант по-прежнему распространяется гораздо легче.

Вариант мю "представляет для нас интерес из-за комбинации имеющихся в нем мутаций", - сказала Мария Ван Керхове из ВОЗ. "Но, похоже, он не распространяется".

Напомни, ранее сообщалось, что древний коронавирус прокатился по Восточной Азии 25 тысяч лет назад.