Охотник за астероидами нашел более 1000 опасных объектов

Самый мощный инструмент для ученых, изучающих астероиды в окрестностях Земли, - это планетарный радар.

На радиолокационных изображениях показана сложная поверхность крупного астероида, получившего название 2016 AJ193, который стал 1001-м таким объектом, который ученые наблюдали с помощью радара NASA

Планетарный радар состоит из излучения луча радиосвета на объект солнечной системы, а затем улавливания фотонов, отражающихся от Земли . Этот метод может дать ученым жизненно важную информацию как о самом объекте - его размере и форме, деталях на поверхности, так и о его движении в пространстве. Ученые могут использовать планетарный радар, чтобы, например, уточнить план миссии по отбору проб астероидов или определить, насколько близко околоземный астероид подойдет к нашей планете.

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Астрономы используют планетарный радар на астероидах с 1968 года, а в августе с помощью этой техники они произвели наблюдения за тысячным на сегодняшний день космическим камнем - массивным валуном, проносящимся мимо Земли. Затем ученые сделали более подробные наблюдения гораздо более крупного астероида для наблюдения 1001.

Сначала был камень, получивший название 2021 PJ1, который пролетел мимо Земли 14 августа, примерно через 10 дней после того, как он был впервые обнаружен астрономами с помощью объекта Pan-STARRS в Халикала, Гавайи, согласно базе данных малых тел Солнечной системы Международного астрономического союза . По оценкам ученых, этот космический камень имеет диаметр от 65 до 100 футов (от 20 до 30 метров), что, возможно, слишком мало, чтобы выжить, путешествуя через атмосферу Земли.

"2021 PJ1 - это небольшой астероид, поэтому, когда он пролетел мимо нас на расстоянии более 1,7 миллиона километров, мы не смогли получить подробные радиолокационные изображения", - сказал Лэнс Беннер, эксперт по радиолокации в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Калифорнии, говорится в заявлении. "Но даже на таком расстоянии планетарный радар достаточно мощный, чтобы обнаружить его и измерить его скорость с очень высокой точностью, что значительно улучшило наши знания о его движении в будущем".

Затем настало время известному объекту, названному 2016 AJ193, привлечь внимание во время наблюдений, которые начались 20 августа и завершились 24 августа. Этот астероид подошел не ближе 3,4 миллиона км, но был намного больше - примерно 1,3 км в поперечнике, что в 40 раз больше, чем у PJ1 2021.

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Большой размер объекта позволил ученым-радарам обнаружить множество особенностей поверхности, от холмов до хребтов и валунов. Ученым было особенно интересно изучить этот объект, потому что его орбита больше напоминает орбиту ледяной кометы, чем орбиту типичного астероида.

"У нее орбита кометы, что позволяет предположить, что это может быть неактивная комета", - сказал в заявлении Шантану Найду, ученый из JPL, который руководил наблюдениями. "Но мы мало что знали о нем до этого прохода, кроме его размера и того, сколько солнечного света отражает его поверхность, поэтому мы запланировали эту кампанию наблюдений много лет назад"2.

И хорошо, что ученым удалось поймать AJ193 2016 года во время его прохода в августе: согласно орбитальным данным НАСА для объекта, астероид не будет снова облетать Землю до февраля 2063 года .

Эта веха наступила чуть более чем через год после того, как самая мощная радиолокационная установка на планете собрала свои последние данные. Телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, собравший на сегодняшний день большинство данных радарных наблюдений ученых за астероидами, в августе 2020 года потерял кабель, поддерживающий платформу тяжелого оборудования.

Вместо этого оба набора наблюдений были собраны с помощью 70-метровой тарелки в космическом комплексе Голдстоуна в Калифорнии.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Земли пролетит потенциально опасный астероид.