Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

Недавно обнаруженный астероид размером с дом благополучно пролетит мимо Земли в среду (15 апреля), проходя прямо внутри орбиты Луны.

Согласно программе NASA Asteroid Watch, астероид 2020 GH2 имеет ширину примерно 13-70 метров, или размером с дом. Впервые он был обнаружен в субботу (11 апреля) и отслеживается астрономами в нескольких обсерваториях, включая Обследование неба Каталины на горе Леммон в Аризоне, Центра малых планет при Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже, штат Массачусетс.

Астероид 2020 GH2 не представляет опасности для Земли. В то время как полет по орбите Луны звучит как очень близко, на самом деле там много места.

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В видео 31 марта, опубликованном в Twitter группой НАСА по наблюдению за астероидами, Келли Фаст из Управления Агентства по планетарной обороне продемонстрировала, какое это расстояние. Она использовала теннисный мяч как луну и баскетбольный как Землю, расположив их на расстоянии 7 метров в коридоре. По словам Фаст, в таком масштабе огромный астероид, подобный тому, который обрек динозавров на гибель, был бы размером с крупинку соли.

Asteroid close approaches happen sometimes, but just how "close" is a close approach? Do this #NASAatHome activity with Dr. Kelly Fast from NASA's #PlanetaryDefense Coordination Office (PDCO) to find out!



More about NASA’s PDCO: https://t.co/pxKEMkVdRz



Questions? Use #askNASA pic.twitter.com/fkHPLEK17z — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 31, 2020

"Пространство довольно большое", - сказала Фаст в видео, которое является частью проекта NASA At Home. "Астероид близкого приближения действительно может быть опасен, когда он оказывается на расстоянии метеорологических спутников". Геостационарные метеорологические спутники вращаются вокруг Земли на расстоянии около 35 000 км.

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Это не значит, что околоземные астероиды не представляют потенциальной угрозы для Земли. Ученые NASA Asteroid Watch и другие ученые по всему миру регулярно наблюдают за небом на предмет поиска новых и известных астероидов, которые могут представлять опасность для Земли.

Представители NASA заявили, что любой астероид около 140 м или больше с орбитой, которая ведет его в пределах 7,5 млн. км от Земли, классифицируется как потенциально опасный астероид. По состоянию на 2019 год ученые обнаружили около 19 000 околоземных астероидов, причем каждую неделю добавляется около 30 новых астероидов.

И если вы подумали, что астероид 2020 GH2 размером с дом звучит громко, NASA готовится к пролету еще более крупного астероида 29 апреля. В этот день потенциально опасный астероид 1998 OR2 пролетит возле Земли на безопасном расстоянии 6,2 миллиона км.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.