Охотник за астероидами: Зонд Dawn завершил работу

Зонд исследовал карликовую планету и астероид.

На данный момент зонд Dawn должен находиться примерно в 257 миллионах километров от Земли на орбите вокруг карликовой планеты Церера — крупнейшем и самом массивном небесном теле в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. На финальную орбиту вокруг Цереры аппарат вышел в июне этого года, а на днях NASA сообщило, что не смогло установить связь с зондом: по всей видимости, запасы топлива у Dawn подошли к концу и он уже не может направить солнечные панели по направлению к Солнцу и навести радиоантенну в сторону Земли.

Читай также: Зонд Dawn вышел на самую низкую орбиту астероида Веста

При этом, как ожидается, аппарат продолжит оставаться на орбите как минимум в течение ближайших 20 лет, при этом с 99-процентной вероятностью он пробудет на орбите дольше — около 50 лет; что с ним будет дальше, неясно: возможно, аппарат останется на орбите карликовой планеты в качестве постоянного спутника.

Dawn, оборудованный тремя ксеноновыми ионными двигателями, был запущен в июле 2007 года. Сначала аппарат прибыл на орбиту Марса, а затем, совершив гравитационный маневр вокруг планеты, отправился к поясу астероидов. В 2011 году зонд впервые сфотографировал астероид Веста: он пробыл на орбите Весты около года, после чего полетел к Церере. На орбиту последней Dawn вышел в марте 2015 года.

"Удивительные снимки Весты и Цереры и данные об этих планетах, собранные зондом Dawn, имеют критическое значение для понимания истории и эволюции нашей Солнечной системы", — отметил сотрудник NASA Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), говоря о завершении работы аппарата.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году в NASA заявили о завершении миссии Dawn.