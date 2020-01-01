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Посадить миллиард деревьев: Что произойдет с климатом?

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Что произойдет на Земле, если каждый человек будет сажать по одному дереву в год?
Миллиард деревьев может повлиять на климат. Но не так существенно, как хотелось бы
Миллиард деревьев может повлиять на климат. Но не так существенно, как хотелось бы
pixabay

Политики, бизнесмены, пользователи YouTube и знаменитости призывают к посадке миллионов, миллиардов или даже триллионов деревьев, чтобы замедлить изменение климата.

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В настоящее время на Земле проживает почти  8 миллиардов человек . Если бы каждый человек сажал дерево каждый год в течение следующих 20 лет, это означало бы примерно 160 миллиардов новых деревьев.

Может ли массовая посадка деревьев замедлить изменение климата?

Углекислый газ - основной газ , вызывающий глобальное потепление. Посредством  фотосинтеза деревья и другие растения превращают углекислый газ из атмосферы в углеводы, которые они используют для образования стеблей, листьев и корней.

Количество углерода, которое может накапливать дерево, сильно различается. Это зависит от породы дерева, где оно растет и сколько ему лет.

Скажем, среднее дерево потребляет 22 кг углекислого газа в год. Если бы человек сажал дерево каждый год в течение 20 лет - и каждое из них выжило, что маловероятно, - эти 20 деревьев потребляли бы около полутонны углекислого газа в год.

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Средний человек в Соединенных Штатах  производит колоссальные 15,5 тонны углекислого газа  в год по сравнению с  1,9 тонны для среднего человека в Индии. Это означает, что если бы каждый человек в США посадил одно дерево в год, это компенсировало бы только около 3% углекислого газа, который они производят каждый год, после того, как все 20 деревьев вырастут. Но для кого-то в Индии это компенсировало бы 26%.

Посадка деревьев, безусловно, является частью решения проблемы изменения климата, но есть и более важные способы.

На Земле около  3 триллионов деревьев, что  вдвое меньше, чем 12 000 лет назад, в начале человеческой цивилизации .

Ежегодно люди вырубают около 15 миллиардов деревьев. Многие из этих деревьев растут в тропических лесах, но вырубка лесов происходит по  всей планете.

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Защита существующих лесов имеет смысл. Они не только поглощают углекислый газ из деревьев и почвы, но и обеспечивают среду обитания для животных. Деревья могут дать людям дрова и фрукты. В городах они могут предложить тени и места для отдыха.

Но деревья не следует сажать там, где они раньше не росли, например, в естественных  лугах  или  саваннах . Эти экосистемы обеспечивают важную среду обитания для их собственных животных и растений - и уже накапливают углерод, если их не трогать.

Чтобы замедлить изменение климата, людям нужно делать гораздо больше, чем просто сажать деревья. Людям необходимо быстро сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов за счет перехода на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер. Людям также следует  сократить количество водителей и полетов  - и есть меньше мяса, так как мясо имеет гораздо больший углеродный след на калорию, чем зерно и овощи.

Важно, чтобы все - компании, политики, правительства, взрослые и даже дети - делали все возможное для сокращения выбросов ископаемого топлива. 

Напомним, ранее сообщалось, что смена климата уничтожила древнюю цивилизацию.

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Теги: климат, деревья
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