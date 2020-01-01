Посадить миллиард деревьев: Что произойдет с климатом?

Что произойдет на Земле, если каждый человек будет сажать по одному дереву в год?

Миллиард деревьев может повлиять на климат. Но не так существенно, как хотелось бы pixabay

Политики, бизнесмены, пользователи YouTube и знаменитости призывают к посадке миллионов, миллиардов или даже триллионов деревьев, чтобы замедлить изменение климата.

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В настоящее время на Земле проживает почти 8 миллиардов человек . Если бы каждый человек сажал дерево каждый год в течение следующих 20 лет, это означало бы примерно 160 миллиардов новых деревьев.

Может ли массовая посадка деревьев замедлить изменение климата?

Углекислый газ - основной газ , вызывающий глобальное потепление. Посредством фотосинтеза деревья и другие растения превращают углекислый газ из атмосферы в углеводы, которые они используют для образования стеблей, листьев и корней.

Количество углерода, которое может накапливать дерево, сильно различается. Это зависит от породы дерева, где оно растет и сколько ему лет.

Скажем, среднее дерево потребляет 22 кг углекислого газа в год. Если бы человек сажал дерево каждый год в течение 20 лет - и каждое из них выжило, что маловероятно, - эти 20 деревьев потребляли бы около полутонны углекислого газа в год.

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Средний человек в Соединенных Штатах производит колоссальные 15,5 тонны углекислого газа в год по сравнению с 1,9 тонны для среднего человека в Индии. Это означает, что если бы каждый человек в США посадил одно дерево в год, это компенсировало бы только около 3% углекислого газа, который они производят каждый год, после того, как все 20 деревьев вырастут. Но для кого-то в Индии это компенсировало бы 26%.

Посадка деревьев, безусловно, является частью решения проблемы изменения климата, но есть и более важные способы.

На Земле около 3 триллионов деревьев, что вдвое меньше, чем 12 000 лет назад, в начале человеческой цивилизации .

Ежегодно люди вырубают около 15 миллиардов деревьев. Многие из этих деревьев растут в тропических лесах, но вырубка лесов происходит по всей планете.

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Защита существующих лесов имеет смысл. Они не только поглощают углекислый газ из деревьев и почвы, но и обеспечивают среду обитания для животных. Деревья могут дать людям дрова и фрукты. В городах они могут предложить тени и места для отдыха.

Но деревья не следует сажать там, где они раньше не росли, например, в естественных лугах или саваннах . Эти экосистемы обеспечивают важную среду обитания для их собственных животных и растений - и уже накапливают углерод, если их не трогать.

Чтобы замедлить изменение климата, людям нужно делать гораздо больше, чем просто сажать деревья. Людям необходимо быстро сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов за счет перехода на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер. Людям также следует сократить количество водителей и полетов - и есть меньше мяса, так как мясо имеет гораздо больший углеродный след на калорию, чем зерно и овощи.

Важно, чтобы все - компании, политики, правительства, взрослые и даже дети - делали все возможное для сокращения выбросов ископаемого топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что смена климата уничтожила древнюю цивилизацию.