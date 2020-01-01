Смена климата уничтожила древнюю цивилизацию

Это может послужить нам предупреждением.

В районе, где сейчас встречаются границы штатов Колорадо, Юты, Аризоны и Новой Мексики, древние общества пуэбло процветали, а затем несколько раз терпели крах на протяжении 800 лет.

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Каждый раз, когда они восстанавливались, их культура трансформировалась. Эту изменчивую историю можно увидеть в их глиняной посуде и невероятных каменных и земных жилищах, которые они создали. В течение 300 из этих лет некоторыми народами пуэбло, которые также использовали татуировки тушью, правила матрилинейная династия.

Как и в случае распада других древних цивилизаций, социальные коллапсы предков пуэбло совпадают с периодами изменения климата, но фермеры пуэбло часто переживают засухи, предполагая, что их коллапсы были не только условиями окружающей среды.

Итак, археологи внимательно изучили то, что происходило в этих обществах до 1400 года н.э., что привело к их временам потрясений. Использование анализа древесных колец деревянных балок для строительства зданий позволило исследователям построить временные ряды продуктивности сообществ пуэбло.

Пиковые периоды строительства приходились на периоды благоприятного периода выращивания кукурузы, хотя в среднем в эти периоды климатические условия для выращивания кукурузы были не лучше, чем в периоды перерыва в указанном строительстве.

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Новое исследование показало, что, хотя общества часто довольно быстро восстанавливались после убаюкивания строительства, наблюдались явные замедления восстановления, которые совпадали с увеличением признаков насилия.

Такое замедление работы системы можно увидеть в других региональных крахах древних обществ, таких как европейцы эпохи неолита, которые не имели никакого отношения к изменению климата. Это также особенность сложных систем, столь же разнообразных, как тропический лес и человеческий мозг.

"Эти предупреждающие сигналы оказываются поразительно универсальными", - сказал ученый из Университета Вагенингена Мартен Шеффер. "Они основаны на том, что замедление восстановления после небольших возмущений сигнализирует о потере устойчивости".

Шеффер и его коллеги подозревают, что медленно накапливающаяся социальная напряженность - например, неравенство благосостояния, расовая несправедливость и общие беспорядки - истощала социальную сплоченность, пока все, что потребовалось, - это немного большее давление со стороны новой засухи, чтобы привести их к краху. Похоже, что это произошло с народами пуэбло примерно в 700, 900 и 1140 годах нашей эры.

Однако в конце 1200-х годов сочетание засухи и внешнего конфликта побудило исконные народы пуэбло навсегда покинуть этот регион .

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"Сплоченные общества часто могут найти способы преодолеть климатические проблемы", - пояснил археолог из Вашингтонского государственного университета Тим Колер.

"Но общества, раздираемые внутренней социальной динамикой любого рода - которая может быть разницей в уровне благосостояния, расовым неравенством или другими разделениями - являются хрупкими из-за этих факторов. Тогда климатические проблемы могут легко стать очень серьезными".

Древние народы пуэбло действительно нашли способ процветать в другом месте, возможно, резко изменив свою культуру еще раз , и сегодня их потомки живут на племенных землях, окружающих пустые места, которые когда-то были центром мира пуэбло. Их история является важным предупреждением.

"Сегодня мы сталкиваемся с множеством социальных проблем, включая растущее неравенство в благосостоянии, а также глубокие политические и расовые разногласия , так же как изменение климата больше не является теоретическим", - сказал Колер. "Если мы не готовы противостоять вызовам изменения климата как сплоченное общество, возникнут настоящие проблемы".

Если мы хотим избежать повторения истории, нам лучше обратить внимание.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения климата заставят женщин рожать раньше срока.