В Австралии высадят миллиард деревьев ради спасения климата

Проект продлится до 2050 года.

Австралийское правительство намеревается посадить миллиард новых деревьев в рамках масштабной кампании, нацеленной на достижение климатических целей, обозначенных Парижским соглашением.

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Правительство предполагает, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году: это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата.

План, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить работу в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии, — об этом заявил СМИ премьер-министр Скотт Моррисон. Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности.

Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов.

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В интервью изданию The Independent исследователь из Цюриха Томас Кроутер сказал, что деревья — "наше самое мощное оружие в борьбе с изменением климата".

Миллиард деревьев — безусловно, впечатляющее начало, но это значительно меньше, чем триллион деревьев, способных поддержать Землю, по подсчетам Кроутера и его коллег.

"Каждый может поучаствовать, — говорит Кроутер. — Деревья буквально делают людей счастливее в городских условиях, они улучшают качество воздуха, воды, еды, обслуживание экосистемы. Это очень простая и понятная вещь".

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление могут остановить триллион деревьев.

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