Глобальное потепление могут остановить триллион деревьев

Деревья, и вообще растительность, энергично связывают атмосферный углерод, удаляя из воздуха углекислый газ и возвращая в него кислород. Поэтому немудрено, что для очищения атмосферы и победы над парниковым эффектом деревьев нужно больше.

Серьезные ученые, однако, не рассматривают эту возможность всерьез. Считается, что эффективность процесса невелика, а затраты ощутимы. Кроме того, для посадки дерева нужно подходящее место и таких мест вокруг нас не так уж много.

Читай также: Глобальное потепление ослабило Гольфстрим

Томас Кроутер (Thomas Crowther) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха попытался оценить требуемое для этой цели количество деревьев. Свои выводы он представил на прошедшей в Вашингтоне ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

По его подсчетам, решить глобальные климатические проблемы сможет триллион вновь посаженных деревьев. Их посадка будет означать увеличение земных лесов примерно на треть по сравнению с современной площадью. Сейчас земные леса (три триллиона деревьев) связывают 400 гигатонн углерода. Если увеличить их число еще на триллион, то из атмосферы будет убрано еще около сотни гигатонн, то есть практически столько, сколько человечество выбрасывает за десятилетие, — сказал доктор Кроутер в интервью The Independent.

Кроме того растительность может остановить эрозию почвы, приводящую к выветриванию из нее углекислоты. По подсчетам Кроутера, к 2050 году за счет этого механизма в атмосфере могут оказаться около 55 гигатонн углерода, преимущественно из почв высоких широт. Это эквивалентно 12−17% предполагаемых антропогенных выбросов за то же время.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление приведет к глобальным эпидемиям

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.