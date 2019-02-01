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Глобальное потепление приведет к глобальным эпидемиям

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Жара будет способствовать росту инфекций.
Вид на кампилобактерии через микроскоп
Вид на кампилобактерии через микроскоп
De Wood

Канадские ученые Университета Гвельфа и Университета Торонто выяснили, что глобальное потепление может привести к росту количества пищевых отравлений и инфекций. Это произойдет из-за увеличения популяции мух, являющихся переносчиками патогенных микробов, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи смоделировали изменения численности насекомых в Канаде за последние 12 лет. Полученные результаты были использованы для прогнозирования роста популяции мух в условиях меняющегося климата в ближайшем будущем. Оказалось, что число насекомых в 2080 году вырастет до такой степени, что случаи желудочно-кишечных инфекций, вызванных бактериями рода Campylobacter, участятся вдвое.

Campylobacter представляют собой патогенные виды бактерий, вызывающих кампилобактериоз — острое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое выражается интоксикацией и может привести к септическим процессам. Микроорганизмы проникают в организм через поедание загрязненной пищи (обычно мяса) или контакт с зараженными животными.

Напомним, ранее ученые предупредили, что глобальное потепление лишит нас пресной воды.

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Теги: глобальное потепление, инфекции
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