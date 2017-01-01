Глобальное потепление ослабило Гольфстрим

Атлантическое течение может полностью исчезнуть.

Глобальное потепление ослабляет атлантическое течение Гольфстрим, приносящее южное тепло на север Америки и в Европу. Сегодня оно уже оказалось рекордно слабым за всю историю наблюдений, а в будущем может вовсе исчезнуть. Об этом климатологи из Потсдамского университета пишут в статье, опубликованной в журнале Nature.

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По данным Стефана Рамшторфа (Stefan Rahmstorf) и его коллег, Гольфстрим (в широком понимании — как вся система теплых меридиональных течений в северной части Атлантики) сегодня оказался на 15 процентов слабее, чем в середине ХХ века. Это значительное падение, уменьшившее объемы переносимой воды на три миллиона кубометров в год — что соответствует стоку 15 таких рек, как Амазонка. Ученые отмечают, что скорость Гольфстрима уменьшалась все последние 150 лет, а сегодня достигла более чем полуторатысячелетнего минимума.

В норме эти токи доставляют тепло на север из экваториальных широт, а остывшая холодная вода возвращается с глубинными течениями. Их ослабление может быть связано и с аномальными летними «волнами» жары, которые наблюдаются в последние годы, и с таянием ледников Арктики и Гренландии, развивающимся пугающими темпами. По словам профессора Рамшторфа, "это — то, что климатические модели предсказывали уже давно, хотя до сих пор мы не были окончательно уверены, что это происходит в реальности".

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Прямые измерения скорости Гольфстрима начались совсем недавно, поэтому авторы обратились к косвенным свидетельствам, таким как замеры температуры в различных частях Атлантического океана и прибрежных стран. Заметим, что в том же номере Nature опубликована еще одна статья — ее авторы также изучили ослабление Гольфстрима. Однако Дэвид Торнали (David Thornalley) и его коллеги из Университетского колледжа Лондона опирались на данные о распределении на дне переносимых течениями частиц.

Более того, британские ученые объяснили ослабление североатлантических течений не влиянием человека, а естественными причинами и изменениями ледников, которые начались еще более века назад.