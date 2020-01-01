Джунгли Африки оказались важными для здоровья Земли

Горные леса Африки хранят больше углерода, чем мы думали, но они быстро исчезают.

Тропическим лесам в Африке не уделяется столько внимания, как тропическим лесам Амазонки или джунглям Юго-Восточной Азии, но это ничего не говорит об их общем значении в глобальном углеродном цикле.

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Новое исследование показало, что самые высокие горные леса в Африке могут накапливать больше углерода на гектар, чем даже Амазонка - гораздо больше, чем мы предполагали, на что они способны.

"Результаты удивительны, потому что ожидается, что климат в горах приведет к образованию лесов с низким содержанием углерода", - говорит эколог тропических лесов Аида Куни-Санчес из Йоркского университета в Великобритании и Норвежского университета естественных наук.

"Низкие температуры в горах и длительное время, когда они покрыты облаками, должны замедлить рост деревьев, в то время как сильный ветер и крутые неустойчивые склоны могут ограничить размер деревьев, прежде чем они упадут и умрут".

Но в Африке есть деревья, которых нет ни на одном другом континенте. Даже в суровых горных условиях исследователи обнаружили множество деревьев, растущих более 70 сантиметров в диаметре, которые накапливают столько же углерода, как и низинные леса в других частях Африки, а также на Борнео.

К сожалению, эти же старовозрастные леса вырубают для лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и сельскохозяйственных работ, а также из-за политических волнений. С начала века было потеряно не менее 0,8 миллиона гектаров горных лесов, в основном в Демократической Республике Конго, Уганде и Эфиопии.

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По расчетам исследователей, это эквивалентно выбросу в атмосферу более 450 миллионов тонн CO 2.

А в следующем десятилетии, если мы ничего не сделаем для сдерживания обезлесения, африканский континент может потерять еще 0,5 миллиона гектаров.

"Лучшее понимание запасов углерода в горах важно для многих африканских стран, особенно в Восточной Африке, где горные леса представляют собой большую часть сохранившегося вечнозеленого старовозрастного лесного покрова", - пишут исследователи .

"Количественная оценка запасов углерода в этих экосистемах имеет решающее значение для оценки национальных потерь углерода в результате обезлесения и деградации лесов. Количественная оценка запасов углерода в старовозрастных горных лесах также служит для ограничения потенциального поглощения углерода восстановленными естественными лесами…"

И все же на сегодняшний день проведено очень мало исследований способности африканских лесов накапливать углерод. Фактически, авторы говорят, что данные по горным регионам Африки "исключительно скудны".

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Например, в обновленном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2019 год от 2019 года старовозрастные леса в горах Африки имеют такой же потенциал хранения углерода, как вторичные леса в других высокогорных регионах, примерно 89 тонн углерода на га.

Но это могло быть серьезной недооценкой. В новом исследовании, когда исследователи проанализировали старовозрастные леса в 44 горных районах в дюжине африканских стран, они обнаружили, что потенциал хранения углерода составляет 150 тонн на гектар - почти на две трети больше, чем в отчете МГЭИК.

Это в значительной степени соответствует уровню низинных лесов в Африке, и оба ландшафта имели низкую плотность ствола и большое количество более крупных деревьев. Это говорит о том, что большая высота над уровнем моря не влияет на структуру и запасы углерода в африканских лесах почти так же сильно, как в других регионах мира.

Хотя авторы обнаружили некоторые различия в накоплении углерода в горных лесах, различия не были связаны с высотой над уровнем моря.

Фактически, авторы обнаружили, что тропические горные леса Африки в среднем накапливают примерно на 70 процентов больше углерода, чем другие горные леса в других местах тропиков.

"Хотя мы знаем, что делает африканские леса особенными, мы еще не знаем, чем они отличаются", - объясняет Куни-Санчес.

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"Возможно, что в Африке присутствие крупных травоядных, таких как слоны, играет важную роль в экологии горных лесов, поскольку эти крупные животные рассеивают семена и питательные вещества и поедают небольшие деревья, создавая пространство для роста других, но это требует дальнейшего изучение."

Сегодня 14 африканских стран взяли на себя обязательство выполнить Боннский вызов , который направлен на восстановление 350 миллионов гектаров обезлесенных земель к 2030 году для борьбы с утратой биоразнообразия, местной бедностью и изменением климата.

Новые результаты показывают, что для достижения этой благородной цели мы должны сохранять высокие и низкие леса на всем континенте.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле найдено единственное пятно, где не повышается температура.