Глобальное потепление может стать причиной каждой третьей смерти из-за жары

Согласно новым моделям, в период с 1991 по 2018 год более одной трети всех летних смертей, связанных с жарой, были вызваны недавним повышением температуры.

Результаты показывают, что в мире без антропогенного изменения климата и повышения температуры, которое оно вызывает, погибло бы гораздо меньше людей.

В некоторых регионах, таких как Южная Европа, Центральная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия, риск смерти от жары особенно высок.

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В Эквадоре и Колумбии, например, до трех четвертей всех смертей, связанных с жарой, были связаны с повышением температуры в результате антропогенных выбросов.

"Во многих местах смертность уже составляет от десятков до сотен смертей каждый год", - предупреждают исследователи.

"Это произошло при повышении средней глобальной температуры всего на ~ 1 ° C, что ниже даже самых строгих климатических целей, изложенных в Парижском соглашении (1,5–2 ° C), и лишь часть того, что может произойти, если выбросы не будут контролироваться".

Результаты получены при сравнении двух разных миров: один, в котором люди не выделяли ископаемое топливо, и другой, который отражает нашу текущую реальность. Затем исследователи провели моделирование обоих, используя данные о здоровье и климате из 732 мест в 43 странах.

В каждом отдельном месте было обнаружено, что среднегодовая температура летом повышается в соответствии со сценарием изменения климата.

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В "нормальных" условиях без антропогенных выбросов среднегодовая температура летом составляла около 21,5 ° C. С другой стороны, в «реальных условиях» в 2010-х годах средняя температура достигла почти 23 ° C.

Хотя это увеличение может показаться небольшим, в целом оно имеет смертельные последствия. Авторы обнаружили, что на всех континентах изменение климата, вызванное деятельностью человека, совпало с всплеском смертности от жары, хотя больше всего пострадали страны с низким и средним уровнем доходов.

Регионы, в которых смертность от жары выросла более чем на 50 процентов, включают Юго-Восточную Азию, Центральную и Южную Америку, а также Южную и Западную Азию, такие как Кувейт и Иран.

В меньшем масштабе некоторые города были более уязвимыми, чем другие. Например, в Нью-Йорке на 141 человек больше умирает каждый год от причин, связанных с жарой, чем если бы глобальные температуры были подвержены влиянию только природных сил. Это 44 процента от общего числа смертей, связанных с жарой в городе.

Между тем, в Бангкоке более 50 процентов смертей, связанных с жарой, вызваны изменением климата.

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К сожалению, существует не так много моделей для сравнения этих результатов, а эмпирические данные о смертности, связанной с жарой, отсутствуют для многих стран Африки, Азии и тропиков.

До сих пор исследования в основном были сосредоточены на том, что произойдет со смертельным исходом от жары в будущем, а не на том, что происходит прямо сейчас.

Например, в некоторых районах вокруг экватора первоначальные прогнозы предполагают, что будущие волны тропической жары могут увеличить смертность на целых 2000 процентов.

По оценкам тех же исследований, к 2080 году как минимум в четыре раза больше людей умрет в городах Австралии и Америки от повышения температуры. Исследования уже показывают, что данные о смертности в Австралии занижают данные о смертях, связанных с жарой, по крайней мере, в 50 раз.

"Это крупнейшее исследование по выявлению и объяснению текущих рисков изменения климата для здоровья", - говорит статистик Антонио Гаспаррини из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

"Идея ясна: изменение климата не только будет иметь разрушительные последствия в будущем, но каждый континент уже испытывает ужасные последствия человеческой деятельности на нашей планете. Мы должны действовать сейчас".

Напомним, ранее сообщалось, что смена климата уничтожила древнюю цивилизацию.