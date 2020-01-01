На Земле найдено единственное пятно, где не повышается температура

Это участок в Атлантическом океане.

В то время как глобальные температуры продолжают повышаться, в Северной Атлантике был упрямый прохладный участок океана, который годами интересовал ученых. Это "дыра" в Северной Атлантике, также известная как "холодная капля". В то время как в мире наблюдалось повышение температуры в среднем на 1 ° C за последнее столетие, "яма" чуть южнее Гренландии остыла на 0,9 ° C.

Читай также: Океаны нагреваются быстрее, чем считали ученые

Предыдущие исследования связывают потепление с ослаблением океанического течения в Северной Атлантике, которое поднимает тепло из тропиков. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, предполагает, что в него вовлечен и ряд других факторов. К ним относятся "изменения в высокоширотной циркуляции океана" и прохладная поверхность моря, создающая "более низкоуровневые облака", говорит ведущий автор Carbon Brief.

Как показывают исследования, при моделировании климатической модели эти изменения "явно связаны с антропогенным воздействием", и они "крайне важны для понимания прошлых и будущих эволюций потепления“.

Большинство глобальных карт изменения температуры поверхности показывают красные и оранжевые полосы, подчеркивая потепление в большей части мира. Но есть карманы, где потепление не было столь заметным или даже произошло охлаждение. Одним из таких районов является участок в Северной Атлантике.

Эта дыра особенно отчетливо видна в виде синего пятна на приведенной ниже карте из последнего оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором показано наблюдаемое повышение средней глобальной температуры поверхности с 1901 по 2012 год.

Исследования показывают, что потепление связано с ослаблением опрокидывающейся циркуляции Атлантического океана (AMOC) - системы течений в Атлантическом океане, которая доставляет теплую воду в Европу из тропиков и за ее пределы.

AMOC является частью более широкой сети глобальных моделей циркуляции океана, которая переносит тепло по всему миру. Это обусловлено охлаждением и погружением соленой воды в высоких широтах Северной Атлантики.

Читай также: Пять атомных бомб в секунду: Океан нагревается слишком быстро

Исследования показали, что AMOC ослабла с середины 20-го века (или, возможно, даже раньше), вызванного притоком пресной воды в Северную Атлантику из-за таяния ледяного покрова Гренландии и увеличения количества осадков в регионе.

Эта дополнительная пресная вода уменьшает погружение охлаждающей морской воды, что, в свою очередь, уменьшает количество теплой воды, вытягиваемой из тропиков, ослабляя циркуляцию.

Менее теплая вода, поступающая из тропиков, оказывает охлаждающее воздействие на Северную Атлантику, что компенсирует общее потепление океана, вызванное повышением глобальной температуры. В результате "потепление" в основном "связано с замедлением AMOC", говорит Пол Кейл, кандидат наук в Институте метеорологии им. Макса Планка и ведущий автор нового исследования.

Тем не менее, исследование показывает, что это только один из множества факторов - как в океане, так и в атмосфере - способствующих образованию холодной капли.

Чтобы выявить связь между потеплением, AMOC и изменением климата, исследователи провели серию экспериментов по модели климата.

AMOC обозначен красными стрелками, циркуляция круговорота синими стрелками и обратная связь облака в виде отраженного коротковолнового излучения желтыми стрелками Keil et al

В первом эксперименте исследователи установили перенос тепла между океаном и его обычными сезонными колебаниями - устранение любых более долгосрочных изменений - чтобы сосредоточиться конкретно на роли атмосферы.

Читай также: В океане нашли остатки древней морской воды

Они обнаружили, что без изменений в океане модели по-прежнему создают дыру - "хотя и не в форме абсолютного охлаждения, а скорее в виде более слабого потепления".

Дальнейшие исследования показывают, что изменения облаков имеют "небольшой, но заметный вклад в потепление", говорится в статье.

Кейл объясняет: "Охлаждающая морская поверхность способствует созданию более низкоуровневых облаков, которые, в свою очередь, уменьшают поступающую солнечную радиацию, дополнительно охлаждая поверхность".

Во втором эксперименте исследователи сосредоточились на той роли, которую перенос тепла океана играет в потеплении. Они использовали только одну модель - созданную Институтом Макса Планка - но управляли "великим ансамблем" из 100 симуляций прошлого (1850-2005) и еще 100, которые уходят в 150 лет в будущее, где уровни CO2 в атмосфере повышаются на 1% в год.

Здесь, как и в более ранних исследованиях, исследователи обнаруживают, что "большая часть" потепления "связана с циркуляцией океана".

Читай также: Климатические изменения приобрели катастрофический характер

В частности, результаты показывают, что, хотя Северная Атлантика получает меньше тепла от тропиков, она "также теряет больше тепла в Арктике", говорит Кейл. Моделирование предполагает, что увеличение переноса тепла океана от высоких широт Северной Атлантики частично сводится к "усилению подполярного круговорота, который перераспределяет тепло по горизонтали", говорит Кейл.

Этот подполярный круговорот представляет собой схему циркуляции против часовой стрелки в поверхностных водах Северной Атлантики. По словам Кейла, причины усиления круговорота "несколько сложны" и станут темой предстоящей статьи. Однако, короче говоря, изменения "действительно связаны с выбросами парниковых газов человеком", добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось, что 2020-й может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.