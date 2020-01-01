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2020-й может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений

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Этот год может стать самым жарким
Этот год может стать самым жарким
freepik.com

Синоптики предположили, что этот год может стать самым жарким в истории. Или, как минимум, войти в пятерку самых жарких. Также ближайшие пять лет температурные рекорды могут быть также побиты, так как регистрируется постоянный рост температуры за последние 25 лет.

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"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, то, что будет высокая температура, - это безусловно. С вероятностью 99% он войдёт в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются", - заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Этот прогноз поддерживают и в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. С января по март 2020 года зарегистрированы рекордные температуры, которые были выше лишь в первые три месяца 2016 года. Специалисты считают, что с вероятностью 75% 2020 год станет самым жарким в истории и с 99,9% вероятностью войдет в пятерку самых жарких.

В NOAA добавляют, что глобальные температуры земли и поверхности океана в январе 2020 года были на 1,14 градуса Цельсия выше средней температуры в данном месяце в XX веке, а прошлый рекорд, принадлежащий январю 2016 года, январь 2020-го побила на 0,02 градуса Цельсия.

Напомним, ранее сообщалось, что самую теплую зиму 2020 года объяснили ошибкой Северного полюса.

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Теги: температура, жара, рекорд, 2020 год
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