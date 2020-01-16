Пять атомных бомб в секунду: Океан нагревается слишком быстро

Мировой океан нагревается просто с невероятной скоростью.

Скорость нагрева мирового океана растет. Сейчас за год температура поднимается примерно на 0,075 градусов. Казалось бы, что это не много. Но сколько нужно энергии, чтобы вода нагрелась до такой температуры? Ученые заявляют, что для такого незначительного, вроде бы, увеличения, нужно потратить 228 секстиллионов джоулей. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале "Достижения в области атмосферных наук".

Читай также: Глобальное потепление: Японское море нагревается быстрее других

Чтобы обычный человек смог понять, сколько это, один из исследователей перевел джоули в другие системы измерения. Он просто сравнил с атомной бомбой, которую скинули на Хиросиму в 1945 году.

"Атомная бомба в Хиросиме взорвалась с энергией около 63 000 000 000 000 джоулей. Количество тепла, которое получил мировой океан за последние 25 лет, составляет 3,6 миллиарда взрывов атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму", — пишет один из авторов исследования Лиджинг Ченг из Академии наук Китая.

В среднем это составляет до четырех атомных бомб в секунду в течение последних 25 лет. Но скорость нагрева растет. За 2019 год потепление ускорилось до примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году.

Напомним, ранее сообщалось, что Арктика позеленеет к 2050 году.