Межзвездные кометы посещают Солнечную систему чаще, чем предполагалось

Новое исследование предполагает, что кометы из других звездных систем, таких как Борисов 2019, посещают окрестности Солнца чаще, чем предполагали ученые.

Исследование, основанное на данных, собранных, когда комета Борисова пролетела мимо Земли на расстоянии около 300 миллионов километров в конце 2019 года, предполагает, что хранилище комет в далекой внешней солнечной системе, известное как Облако Оорта, может быть заполнено объектами. которые родились вокруг других звезд. Фактически, авторы исследования предполагают, что Облако Оорта может содержать больше межзвездного материала, чем домашнего.

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Облако Оорта, названное в честь известного голландского астронома Яна Оорта, впервые доказавшего существование в 1950-х годах, представляет собой сферическую оболочку из небольших объектов - астероидов, комет и фрагментов - далеко за пределами орбиты Нептуна. Считается, что внутренний край облака начинается на расстоянии около 2000 астрономических единиц (а.е.) от Солнца, а его внешний край находится на расстоянии около 200000 астрономических единиц. (Одна а.е. - это среднее расстояние от Земли до Солнца - около 150 миллионов километров.)

Ни один космический корабль никогда не посещал Облако Оорта, и далекому зонду NASA Вояджер-1 потребуется 300 лет, чтобы хотя бы мельком увидеть ближайшую часть облака.

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У астрономов очень ограниченные инструменты для изучения этого интригующего мира, поскольку объекты в Облаке Оорта не излучают свой собственный свет. В то же время эти объекты находятся слишком далеко, чтобы отражать большую часть солнечного света.

Так как же ученые выяснили, что в Облаке Оорта должно быть столько межзвездных объектов, и какое отношение к этому имеет комета Борисова?

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Амир Сирадж, аспирант кафедры астрономии Гарвардского университета и ведущий автор исследования, сказал Space.com в электронном письме, что он может рассчитать вероятность посещения Солнечной системы чужими кометами, просто основываясь на том факте, что комета Борисова была обнаружена.

“Основываясь на расстоянии, на котором был обнаружен объект, мы оценили предполагаемую локальную численность межзвездных комет, точно так же, как обилие объектов, подобных Оумуамуа, было откалибровано с помощью обнаружения Оумуамуа“, - сказал Сирадж.

Загадочный Оумуамуа, впервые обнаруженный астрономами на Гавайях в октябре 2017 года, был первым межзвездным телом, когда-либо обнаруженным в пределах нашей Солнечной системы. Объект миновал Землю на расстоянии 24 миллиона км, что составляет примерно одну шестую расстояния между нашей планетой и Солнцем. Последовали ожесточенные дебаты о природе Оумуамуа, поскольку сначала было неясно, был ли объект кометой или астероидом.

По словам Сираджа, для статистического анализа можно использовать даже обнаружение одного объекта. Так называемый метод Пуассона, который использовали астрономы, вычисляет вероятность события, происходящего в фиксированный интервал времени и пространства с момента последнего события.

Принимая во внимание гравитационную силу Солнца, Сирадж и соавтор исследования Ави Леб, астроном из Гарварда, смогли оценить вероятность того, что межзвездная комета приблизится к Земле. Они обнаружили, что количество межзвездных комет, проходящих через Солнечную систему, увеличивается с удалением от Солнца.

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“Мы пришли к выводу, что во внешних границах Солнечной системы, и даже с учетом больших неопределенностей, связанных с обилием объектов типа Борисова, транзитных межзвездных комет должно быть больше, чем объектов Облака Оорта (комет из нашей солнечной системы)“, - добавил Сирадж.

Так почему же астрономы до сих пор видели только одну межзвездную комету? Ответ - технологии. Телескопы только недавно стали достаточно мощными, чтобы замечать эти маленькие, но чрезвычайно быстро перемещающиеся тела, не говоря уже о детальном их изучении.

“До обнаружения первой межзвездной кометы мы понятия не имели, сколько межзвездных объектов было в нашей Солнечной системе“ , - сказал Сирадж. “Теория образования планетных систем предполагает, что посетителей должно быть меньше, чем постоянных жителей. Теперь мы обнаруживаем, что посетителей может быть значительно больше“.

Астрономы надеются, что с появлением телескопов следующего поколения, таких как обсерватория Веры К. Рубин, строящаяся в настоящее время в Чили, изучение внесолнечных комет и астероидов действительно начнется.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп заснял взрыв на комете.